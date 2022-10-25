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Риши Сунак официально стал премьером Великобритании
Он сменил на этом посту Лиз Трасс, возглавлявшую правительство чуть больше полутора месяцев undefined
Новости

Риши Сунак официально стал премьером Великобритании

Он сменил на этом посту Лиз Трасс, возглавлявшую правительство чуть больше полутора месяцев

Король Великобритании Карл III провел аудиенцию с лидером Консервативной партии страны Риши Сунаком и назначил его премьер-министром Соединенного Королевства. Ранее он встретился с предшественницей Сунака Лиз Трасс и принял ее отставку.

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После аудиенции у короля Сунак отправился в резиденцию премьера на Даунинг-стрит, 10. В своей первой речи на посту премьера британского кабмина Сунак заявил, что страна сталкивается с огромными вызовами в экономике. По его словам, правительство Великобритании готово принимать сложные решения для выхода из кризиса. 


«Я понимаю, что мне предстоит проделать большую работу, чтобы восстановить доверие [к правительству] после всего, что произошло», — сказал Сунак. 


Сунак 24 октября стал единственным претендентом на пост лидера Консервативной партии, после того как лидер Палаты общин (нижней палаты парламента) Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. 


Новому премьеру Великобритании 42 года, он стал самым молодым главой правительства Соединенного Королевства за последние 210 лет. Кроме того, Сунак — первый премьер индийского происхождения. 


При премьере Борисе Джонсоне Сунак был министром финансов. В начале июля он ушел в отставку после скандала: как сообщали СМИ, Джонсон продвигал по карьерной лестнице парламентария-консерватора Криса Пинчера, зная, что того обвиняют в домогательствах к мужчинам.


Сунак стал третьим премьером Великобритании, сменившимся в 2022 году. 7 июля после нескольких скандалов об отставке объявил Джонсон, пробыв на посту премьера четыре года. 6 сентября его сменила Трасс. Она возглавляла британское правительство чуть более полутора месяцев и объявила об отставке 20 октября. Трасс ушла с поста из-за недовольства общественности предложенными экономическими реформами.  

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