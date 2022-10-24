«Работать будет»: политолог предсказал Великобритании выход из экономического кризиса с назначением Риши Сунака

Единственным кандидатом на кресло премьер-министра Великобритании после отставки Лиз Трасс стал глава Минфина Риши Сунак. Политик автоматически становится новым премьером Соединенного Королевства, так как лидер палаты общин парламента, консерватор Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. Политолог Алексей Мартынов в беседе с Daily Storm оценил кандидатуру Сунака. По словам эксперта, новый глава правительства сможет вывести Британию из финансового кризиса.





Деловые качества Сунака и будущее Великобритании





«Прагматик, знающий свое дело. Работать будет по делу. Не то что Лиз Трасс, которой лишь бы потрындеть. Не сильно умная, не сильно образованная», — поделился своим мнением о Сунаке Мартынов. Политолог предположил, что формальное назначение — аудиенция нового премьера Британии у Карла III — состоится уже 25 октября.





Мартынов подчеркнул, что Сунак — «вполне системный, профессиональный, компетентный человек, финансист, который добился многого».





«Будучи индо-пакистанского происхождения в третьем поколении, сделал партийную карьеру, карьеру в Сити. И если в Сити на такого специалиста делают ставку, очевидно, он лучше», — сделал вывод политолог.





Он отметил, что «идиотских заявлений» в стиле Трасс или экстравагантных действий в духе популиста экс-премьера Бориса Джонсона от Сунака ждать не приходится. Он не публичная личность.





Главная задача Сунака в случае его назначения — вывод Великобритании из глубочайшего экономического кризиса, в который она сейчас попала. На улучшение отношений между Лондоном и Москвой надежд строить не стоит, предупредил Мартынов. По его прогнозам, ничего не изменится.





Индийское происхождение Сунака и политика





Сейчас в Британии обсуждают расовую принадлежность Сунака, несмотря на внешнюю политкорректность, указал Мартынов. По его словам, «бремя белого человека на них давит до сих пор».





«Главный недостаток Риши Сунака — его происхождение. И это всегда будут ему припоминать. Всегда. Он должен всегда быть лучше любого в три, четыре, восемь раз, иначе ему будут без конца напоминать о его происхождении. Это Британия, там все так устроено», — отметил Мартынов.





Срок правления Сунака





По мнению политолога, Риши Сунак будет занимать пост премьера Соединенного Королевства как минимум год, до парламентских выборов в 2023 году.





«Во-первых, это расстрельная должность сейчас. Во-вторых, в будущем году должны состояться очередные парламентские выборы. И в зависимости от успехов нового кабинета это будет прямо проецироваться на результат выборов», — рассуждает эксперт.





Мартынов указал на то, что у нового главы британского правительства будет год на то, чтобы «кардинально изменить ситуацию, которую консерваторы завели в глубокую жопу». И после выборов в Сунака будут либо «тыкать пальцем со словами «чего вы ожидали от индопакистанца», либо «говорить «вот, смотрите — умный парень».