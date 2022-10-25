В «Деловой России» подтвердили, что выдают должности за деньги

В «Деловой России» подтвердили слухи из анонимных Telegram-каналов о денежных сборах за возможность занять в организации ту или иную должность. При этом руководство организации не видит причин поднимать шум, так как эта процедура прописана в уставе. А сами члены «Деловой России» в разговоре с Daily Storm заявили, что добровольно сдавали требуемые суммы ради реализации своих целей в бизнесе.
Членство за деньги
Сразу после заявления Бориса Титова о своем уходе с поста бизнес-омбудсмена РФ в Сети стали всплывать данные, компрометирующие его потенциальных сменщиков. В сентябре в анонимных Telegram-каналах появилась новость о слитой переписке из взломанной почты Татьяны Минеевой, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве.
В Telegram-каналах сообщалось, что Минеева, находясь на посту вице-президента общественной организации «Деловая Россия», якобы собирала со всех участников в обязательном порядке некие взносы. Таким образом члены организации «покупали» себе места в иерархии «Деловой России», а за неуплату могли лишиться полученных назначений.
В Сети утверждали, что прайс должностей был строго установлен. За кресло в генеральном совете организации платили полмиллиона рублей, за место в координационном совете — уже два с половиной миллиона. Делалось это якобы с дозволения самого Бориса Титова.
Однако сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян в беседе с Daily Storm заявил, что Telegram-каналы делают из мухи слона. Наличие взносов ни для кого не секрет, а такая система есть в каждой общественной организации и позволяет «Деловой России» существовать, отметил сопредседатель.
«У нас в уставе даже прописаны любые добровольные дополнительные пожертвования, помимо ежегодных взносов. Видеть в этом коррупционные вещи — это больное воображение соответствующих лиц. Средства использовались на проведение мероприятий, съездов, конференций, строго на прописанные в уставе цели. Нашу организацию проверяло дикое количество самых разнообразных контрольных органов. Если бы все было так, как сочиняют некоторые ребята, то нас давно бы уже закрыли», — убежден Данилов-Данильян.
Руководство «Деловой России» может исключить даже члена генсовета, если тот не уплатит требуемый взнос, утверждает сопредседатель объединения, ссылаясь на устав.
«Не автоматически это происходит, а координационный совет рассматривает. Если член генсовета не способен сделать дополнительный взнос, то координационный совет вправе рассмотреть вопрос о его исключении и подать соответствующую информацию для окончательного решения», — разъяснил соруководитель организации.
Как говорит Данилов-Данильян, некоторые участники платили гораздо больше, чем упомянутые два с половиной миллиона, поскольку сами хотели помочь организации.
«Поймите простой принцип: дело не в величинах, а в желании работать и помогать организации. При этом некоторые, которые не заплатили, но очень активно работали, продолжали оставаться членами генсовета. Некоторые и остаются в должности (например, вице-президенты), независимо от взносов, которые платят», — дополнил Антон Данилов-Данильян.
По его словам, в организации не было недовольных взносами и их размерами. Те же, кто покидал «Деловую Россию» якобы за неуплату, часто попросту имели собственные мотивы. Например, проблемы с финансами, переход в другую общественную организацию или желание развивать собственный бизнес, не отвлекаясь на участие в «Деловой России».
Взносы на добровольной основе
Один из действующих членов генсовета на условиях анонимности подтвердил, что расценки на должности, упоминаемые в СМИ, верны. Он сам ежегодно платит положенные повышенные взносы. Члены коорсовета вносят еще больше — 2,5 миллиона рублей в год.
«Это не покупка должности — просто инструмент для достижения определенных целей по защите интересов членов организации, которую я представляю. Платим взносы и ставим свои задачи, которые хотели бы видеть. <...> Деньги официально уходят именно на счет «Деловой России», не куда-то там. Никого не защищаю, но из этих денег просто финансируется аппарат, а он у «Деловой России» немаленький», — объяснил свою позицию источник Daily Storm.
Другой, уже бывший член «Деловой России», пожелавший не раскрывать свое имя, сказал, что все члены организации изначально в курсе всех требуемых взносов. Это решается генсоветом путем голосования и утверждается руководством, механизм — как в любой политической партии. При этом сам собеседник издания подчеркнул, что для всех желающих попасть в организацию эти взносы — разумная цена за участие в жизни подобного коллектива.
«Для кого-то мало, для бабушек это много. Если ты предприниматель и хочешь общаться с такими же, как ты, из высшего предпринимательского сообщества, сам определяй: надо тебе или не надо. Кроме того, ты еще и должен пройти собеседование. Сотни не попали, а я попал. Знаю, что многие люди пытались, а их не взяли ни в генсовет, никуда», — раскрыл детали собеседник Daily Storm.
Он объяснил, что покинул организацию не из-за неуплаты взносов, а сугубо из-за нехватки свободного времени.
Еще один действующий член генсовета вовсе опроверг информацию, что за получение должности в «Деловой России» нужно платить. При этом он поведал, что в ней существует региональное деление. И в зависимости от региона взнос в ячейку организации может разниться.
«В Москве один взнос, в Питере другой, где-то еще — третий. Я знаю людей, которые были зарегистрированы в Москве и потом перерегистрировались в Московской области. Потому что там чуть-чуть взнос меньше. Никого это ни в чем не ущемляет, просто кто-то хочет так», — рассказал собеседник издания.