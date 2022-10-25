В «Деловой России» подтвердили, что выдают должности за деньги

«Не автоматически это происходит, а координационный совет рассматривает. Если член генсовета не способен сделать дополнительный взнос, то координационный совет вправе рассмотреть вопрос о его исключении и подать соответствующую информацию для окончательного решения», — разъяснил соруководитель организации.





Как говорит Данилов-Данильян, некоторые участники платили гораздо больше, чем упомянутые два с половиной миллиона, поскольку сами хотели помочь организации.





«Поймите простой принцип: дело не в величинах, а в желании работать и помогать организации. При этом некоторые, которые не заплатили, но очень активно работали, продолжали оставаться членами генсовета. Некоторые и остаются в должности (например, вице-президенты), независимо от взносов, которые платят», — дополнил Антон Данилов-Данильян.





По его словам, в организации не было недовольных взносами и их размерами. Те же, кто покидал «Деловую Россию» якобы за неуплату, часто попросту имели собственные мотивы. Например, проблемы с финансами, переход в другую общественную организацию или желание развивать собственный бизнес, не отвлекаясь на участие в «Деловой России».





Взносы на добровольной основе





Один из действующих членов генсовета на условиях анонимности подтвердил, что расценки на должности, упоминаемые в СМИ, верны. Он сам ежегодно платит положенные повышенные взносы. Члены коорсовета вносят еще больше — 2,5 миллиона рублей в год.





«Это не покупка должности — просто инструмент для достижения определенных целей по защите интересов членов организации, которую я представляю. Платим взносы и ставим свои задачи, которые хотели бы видеть. <...> Деньги официально уходят именно на счет «Деловой России», не куда-то там. Никого не защищаю, но из этих денег просто финансируется аппарат, а он у «Деловой России» немаленький», — объяснил свою позицию источник Daily Storm.





Другой, уже бывший член «Деловой России», пожелавший не раскрывать свое имя, сказал, что все члены организации изначально в курсе всех требуемых взносов. Это решается генсоветом путем голосования и утверждается руководством, механизм — как в любой политической партии. При этом сам собеседник издания подчеркнул, что для всех желающих попасть в организацию эти взносы — разумная цена за участие в жизни подобного коллектива.





«Для кого-то мало, для бабушек это много. Если ты предприниматель и хочешь общаться с такими же, как ты, из высшего предпринимательского сообщества, сам определяй: надо тебе или не надо. Кроме того, ты еще и должен пройти собеседование. Сотни не попали, а я попал. Знаю, что многие люди пытались, а их не взяли ни в генсовет, никуда», — раскрыл детали собеседник Daily Storm.





Он объяснил, что покинул организацию не из-за неуплаты взносов, а сугубо из-за нехватки свободного времени.





Еще один действующий член генсовета вовсе опроверг информацию, что за получение должности в «Деловой России» нужно платить. При этом он поведал, что в ней существует региональное деление. И в зависимости от региона взнос в ячейку организации может разниться.





«В Москве один взнос, в Питере другой, где-то еще — третий. Я знаю людей, которые были зарегистрированы в Москве и потом перерегистрировались в Московской области. Потому что там чуть-чуть взнос меньше. Никого это ни в чем не ущемляет, просто кто-то хочет так», — рассказал собеседник издания.