Песков назвал непозволительным игнорирование США планов Киева по созданию «грязной бомбы»

В Кремле считают непозволительным подход США к предупреждениям России о возможности применения киевским режимом «грязной бомбы». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал такое поведение Соединенных Штатов «далеким от серьезности».





«Это подход, который, я бы сказал, непозволителен на фоне серьезности той опасности, о которой мы говорим. Оставляем это, что называется, на совести этих самых телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями», — сказал Песков.





23 октября министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с британским коллегой Беном Уоллесом ситуацию на Украине. Глава российского ведомства рассказал Уоллесу о возможной провокации киевского режима — намерении использовать «грязную бомбу».





Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД Франции Катрин Колонна и Великобритании Джеймс Клеверли опубликовали совместное заявление, назвав информацию России ложью.





Минобороны уже привело в готовность силы и средства на случай подрыв Киевом «грязной бомбы». В ведомстве также указывали на то, что Украина хочет обвинить в этом Россию, тем самым спровоцировав «мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве».