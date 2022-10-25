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Песков назвал непозволительным игнорирование США планов Киева по созданию «грязной бомбы»
Представитель Кремля подчеркнул, что в отрицании таких намерений Киева кроется большая опасность undefined
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Песков назвал непозволительным игнорирование США планов Киева по созданию «грязной бомбы»

Представитель Кремля подчеркнул, что в отрицании таких намерений Киева кроется большая опасность

В Кремле считают непозволительным подход США к предупреждениям России о возможности применения киевским режимом «грязной бомбы». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал такое поведение Соединенных Штатов «далеким от серьезности».


«Это подход, который, я бы сказал, непозволителен на фоне серьезности той опасности, о которой мы говорим. Оставляем это, что называется, на совести этих самых телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями», — сказал Песков.


23 октября министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с британским коллегой Беном Уоллесом ситуацию на Украине. Глава российского ведомства рассказал Уоллесу о возможной провокации киевского режима — намерении использовать «грязную бомбу».


Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД Франции Катрин Колонна и Великобритании Джеймс Клеверли опубликовали совместное заявление, назвав информацию России ложью.


Минобороны уже привело в готовность силы и средства на случай подрыв Киевом «грязной бомбы». В ведомстве также указывали на то, что Украина хочет обвинить в этом Россию, тем самым спровоцировав «мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве».

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Небензя предупредил, что Россия расценит применение Украиной «грязной бомбы» как ядерный терроризм

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Dailystorm - Небензя предупредил, что Россия расценит применение Украиной «грязной бомбы» как ядерный терроризм
#спецоперация #кремль #сша #рф #ядерное оружие #песков #украина
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