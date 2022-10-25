Представители Евгения Мантурова подтвердили, что он попал в аварию в Москве, сын министра не покидал место ДТП

Сын министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова — 24-летний Евгений — попал в ДТП на Краснодарской улице в Москве. Его машина BMW M8 столкнулась с автобусом. Представители Евгения Мантурова сообщили, что он дождался приезда сотрудников ГИБДД. Повреждения общественного транспорта оказались незначительными.





«Евгений Мантуров место ДТП не покидал, дождался прибытия сотрудников ГИБДД. Повреждения автобуса минимальны, так как столкновение произошло на низкой скорости. После прибытия сотрудников автобус покинул место ДТП своим ходом», — сказал представитель.