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Представители Евгения Мантурова подтвердили, что он попал в аварию в Москве, сын министра не покидал место ДТП
Предварительно, пострадала 51-летняя женщина undefined
Новости

Представители Евгения Мантурова подтвердили, что он попал в аварию в Москве, сын министра не покидал место ДТП

Предварительно, пострадала 51-летняя женщина

Сын министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова — 24-летний Евгений — попал в ДТП на Краснодарской улице в Москве. Его машина BMW M8 столкнулась с автобусом. Представители Евгения Мантурова сообщили, что он дождался приезда сотрудников ГИБДД. Повреждения общественного транспорта оказались незначительными.


«Евгений Мантуров место ДТП не покидал, дождался прибытия сотрудников ГИБДД. Повреждения автобуса минимальны, так как столкновение произошло на низкой скорости. После прибытия сотрудников автобус покинул место ДТП своим ходом», — сказал представитель.

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По его информации, данные о пострадавших пока не подтверждаются. Представитель заверил, что в случае необходимости Мантуров будет готов оказать поддержку пассажирам автобуса.


При этом ряд Telegram-каналов сообщает о том, что пострадавшие в ДТП все-таки есть. Это 51-летняя женщина, упавшая из-за столкновения автобуса с легковым автомобилем. Она доставлена в больницу с переломом руки, ей оказывают медицинскую помощь. 

#авария #дтп #мантуров
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