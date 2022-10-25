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Экс-участник «Дома-2» попал в СИЗО после драки со стрельбой в центре Петербурга
В отношении Руслана Перова возбуждено дело по статье «Хулиганство» undefined
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Экс-участник «Дома-2» попал в СИЗО после драки со стрельбой в центре Петербурга

В отношении Руслана Перова возбуждено дело по статье «Хулиганство»

Бывший участник телепроекта «Дом-2» и футболист Руслан Перов был задержан после массовой драки со стрельбой в центре Санкт-Петербурга. По данным «Фонтанки», конфликт произошел у ТК «Невский центр» на Невском проспекте 23 октября около 23 часов. Никто из участников не подавал заявление в полицию, но все равно правоохранители задержали Перова. Сейчас он находится в СИЗО.


Издание пишет, что двое молодых людей пытались познакомиться с девушками, но за них вступились знакомые. В результате случилась потасовка. Стороны нанесли друг другу по несколько ударов, после чего один из «ловеласов» достал травматическое оружие и начал беспорядочную стрельбу.


По предварительной информации, никто не пострадал. В течение суток полиция вычислила и нашла трех человек, из которых двое — свидетели драки, а третий — Руслан Перов — непосредственный участник конфликта. Правоохранители считают, что именно бывший участник «Дома-2» достал травмат и пугал оружием оппонентов.


Теперь Перов стал фигурантом дела по статье «Хулиганство». По этой статье молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы. Ранее у Перова не было проблем с законом.

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Кочервей пополнила черный список «Дома-2». Как уходили из жизни другие участницы скандального проекта

Девушки умирали от передозировки наркотиков, злоупотребления спиртным, а некоторые и вовсе были убиты 24 августа 2022
Dailystorm - Кочервей пополнила черный список «Дома-2». Как уходили из жизни другие участницы скандального проекта

 

Руслан Перов пришел на проект «Дом-2» в ноябре 2021 года. Но спустя несколько месяцев покинул его вместе с одной из участниц. Перов позиционировал себя как профессионального футболиста, играющего в престижном частном клубе. До 2020 года молодой человек выступал за «Атлант-Тосно», базирующийся в Ленинградской области. Также он играл за ФК «Фаворит» из Выборга.


На соцсети Перова подписаны свыше 100 тысяч человек. На снимках экс-участник «Дома-2» демонстрирует татуировки и массивные часы, а в прошлом — футбольную форму с эмблемой ФК «Тосно». Подписывать фотографии Перов предпочитает фразами в духе «Незаметно меняющий маску» и «Отражаюсь на твоем запястье».


В конце августа в реке в Санкт-Петербурге нашли тело 29-летней бывшей участницы шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей. Полиция не исключила криминальный след в этой истории, поскольку девушка в последнее время злоупотребляла алкоголем и оказывала эскорт-услуги.

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