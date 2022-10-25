Экс-участник «Дома-2» попал в СИЗО после драки со стрельбой в центре Петербурга

Бывший участник телепроекта «Дом-2» и футболист Руслан Перов был задержан после массовой драки со стрельбой в центре Санкт-Петербурга. По данным «Фонтанки», конфликт произошел у ТК «Невский центр» на Невском проспекте 23 октября около 23 часов. Никто из участников не подавал заявление в полицию, но все равно правоохранители задержали Перова. Сейчас он находится в СИЗО.





Издание пишет, что двое молодых людей пытались познакомиться с девушками, но за них вступились знакомые. В результате случилась потасовка. Стороны нанесли друг другу по несколько ударов, после чего один из «ловеласов» достал травматическое оружие и начал беспорядочную стрельбу.





По предварительной информации, никто не пострадал. В течение суток полиция вычислила и нашла трех человек, из которых двое — свидетели драки, а третий — Руслан Перов — непосредственный участник конфликта. Правоохранители считают, что именно бывший участник «Дома-2» достал травмат и пугал оружием оппонентов.





Теперь Перов стал фигурантом дела по статье «Хулиганство». По этой статье молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы. Ранее у Перова не было проблем с законом.