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Мособлсуд отказался смягчить приговор американской баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков
В августе этого года ее приговорили к девяти годам лишения свободы undefined
Новости

Мособлсуд отказался смягчить приговор американской баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков

В августе этого года ее приговорили к девяти годам лишения свободы

Московский областной суд оставил в силе приговор баскетболистке из США Бриттни Грайнер, осужденной в РФ на девять лет колонии за контрабанду наркотиков. Приговор в отношении Грайнер изменен лишь в части зачета срока ее нахождения в СИЗО, о чем 25 октября сообщил ТАСС.


«В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения», — огласила решение тройка судей.


Защита и сама Грайнер в суде просили смягчить приговор по причине того, что «люди совершают более опасные преступления и получают меньший срок». Спортсменка подчеркнула, что сожалеет о содеянном, и надеется, что суд учтет факт ее раскаяния и полного признания вины на заседании.


Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При досмотре ручной клади у нее нашли вейпы с неизвестной жидкостью. По итогам экспертизы удалось установить, что внутри было гашишное масло. В отношении спортсменки завели уголовное дело о контрабанде наркотиков — ей грозило до 10 лет тюрьмы.


4 августа Химкинский суд Московской области приговорил баскетболистку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ранее обвинение запросило для спортсменки девять с половиной лет тюрьмы.


Свою вину Грайнер признала, но подчеркнула, что у нее не было умысла совершать преступление, а сумку она «собирала впопыхах». По ее словам, наркотиками она не торгует, а масло было для личного использования.

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#бриттни грайнер #суд #наркотики #рф
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