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NRK: В Норвегии задержали бразильца по подозрению в шпионаже в пользу России
Местная полиция считает, что мужчина пользуется поддельными документами undefined
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NRK: В Норвегии задержали бразильца по подозрению в шпионаже в пользу России

Местная полиция считает, что мужчина пользуется поддельными документами

Служба безопасности Норвегии задержала в городе Тромсе мужчину, который якобы занимался шпионской деятельностью в пользу России. Об этом передает телеканал NRK. По его информации, задержанный является гражданином Бразилии в возрасте 30-40 лет.


При этом норвежские правоохранители полагают, что мужчина пользуется поддельными документами. На самом деле, как предположили в полиции, задержанный является россиянином и работает под прикрытием на разведку РФ.


Имя мужчины не раскрывается. Известно лишь, что он приехал в Норвегию в прошлом году и занимался исследованиями проблем северного региона и гибридных угроз в Университете Тромсе.


Уточняется, что «шпион» был задержан 24 октября по пути на работу, а на следующий день мужчину отвезли в суд. «Мы требуем, чтобы бразильский исследователь из Университета Тромсе был выслан из Норвегии, потому что считаем, что он представляет угрозу фундаментальным национальным интересам», — сказала журналистам представитель службы безопасности Хедвиг Муэ.


Также в ведомстве обеспокоены, что мужчина мог заполучить информацию о политике Норвегии в северной части страны. По данному делу ведомство общалось со службами безопасности других стран.

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В Албании двух россиян и украинца заподозрили в попытке проникнуть на военный завод

По предварительной информации, они пытались оказать сопротивление силовикам 21 августа 2022
Dailystorm - В Албании двух россиян и украинца заподозрили в попытке проникнуть на военный завод

В августе был арестован осужденный за шпионаж в пользу России организатор «Бессмертного полка» в Литве Алексей Грейчус. Ранее Клайпедский окружной суд признал мужчину виновным в сотрудничестве с ФСБ, однако согласился, что переданная якобы им информация не была секретной.


По версии следствия, Грейчус и гражданин Литвы Тунитайтис передавали собранные данные некому сотруднику ФСБ Петру Чагину, работавшему в республике под именем Петр Тарашкявичус.


В ночь на 7 августа в Косове задержали специального корреспондента «Комсомольской правды» Дарью Асламову. Как заявил глава МВД самопровозглашенного государства Джелаль Свечлия, журналистку подозревают в шпионаже. Через несколько часов российского спецкора отпустили.

#норвегия #шпионаж #задержание #полиция
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