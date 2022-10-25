NRK: В Норвегии задержали бразильца по подозрению в шпионаже в пользу России

Служба безопасности Норвегии задержала в городе Тромсе мужчину, который якобы занимался шпионской деятельностью в пользу России. Об этом передает телеканал NRK. По его информации, задержанный является гражданином Бразилии в возрасте 30-40 лет.





При этом норвежские правоохранители полагают, что мужчина пользуется поддельными документами. На самом деле, как предположили в полиции, задержанный является россиянином и работает под прикрытием на разведку РФ.





Имя мужчины не раскрывается. Известно лишь, что он приехал в Норвегию в прошлом году и занимался исследованиями проблем северного региона и гибридных угроз в Университете Тромсе.





Уточняется, что «шпион» был задержан 24 октября по пути на работу, а на следующий день мужчину отвезли в суд. «Мы требуем, чтобы бразильский исследователь из Университета Тромсе был выслан из Норвегии, потому что считаем, что он представляет угрозу фундаментальным национальным интересам», — сказала журналистам представитель службы безопасности Хедвиг Муэ.





Также в ведомстве обеспокоены, что мужчина мог заполучить информацию о политике Норвегии в северной части страны. По данному делу ведомство общалось со службами безопасности других стран.