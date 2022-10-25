На Украине возбудили дело против главы Минтранса РФ Савельева

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила министра транспорта России Виталия Савельева в планировании и подготовке боевых действий РФ, а также в незаконной переправке лиц через украинскую границу. Об этом СБУ заявила в своем официальном Telegram-канале сегодня, 25 октября.





«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности подозревают Савельева по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: часть 5 статья 27, часть 2 статья 437 и часть 3 статья 332», — пишет украинское ведомство.





В СБУ утверждают, что министр транспорта России, в частности, способствовал перемещению личного состава, вооружения РФ и сотен единиц техники через Крымский полуостров к границам Украины. На основании этого в отношении Савельева и было возбуждено дело украинской прокуратурой.





Ранее СБУ объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову, главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, главу Росгвардии Виктора Золотова, директора СВР Сергея Нарышкина, председателя Думы Вячеслава Володина, зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, секретаря Совбеза Николая Патрушева и ряд иных лиц.





Российских политиков и дипломатов киевский режим обвиняет в посягательстве на территориальную целостность Украины.