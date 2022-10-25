Суд признал экстремистским трек рэпера Oxxxymiron «Последний звонок»

Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским трек «Последний звонок», автором и исполнителем которого является рэпер Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом, настоящее имя — Мирон Федоров). Причина — пропаганда насилия и массового убийства. В песне, вышедшей в 2009 году, от первого лица рассказана история подростка, который устраивает стрельбу в школе.





«Признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия» в тексте трека Oxxxymiron ранее усмотрела прокуратура Москвы. В ведомстве отмечали, что в ходе психолого-лингвистического исследования в композиции были обнаружены «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».





Официального клипа на «Последний звонок» нет, а любительский представляет собой нарезку кадров из эстонского фильма «Класс» о двух подростках-изгоях. Юноши на протяжении всей картины терпят издевательства и в отместку решаются расстрелять одноклассников.





В основу сюжета легли события в американской школе «Колумбайн» (одноименное международное молодежное движение признано террористическим в РФ и запрещено), где два ученика в 1999 году застрелили 13 человек, после чего покончили с собой.





В 2018 году правозащитница Евгения Чудновец попросила тогдашнего детского омбудсмена Анну Кузнецову запретить любительский клип на «Последний звонок» Oxxxymiron. Чудновец считала, что этот трек мог побудить студента Рослякова к стрельбе в колледже в Керчи. «Этот видеоряд и стихи, целью которого (я надеюсь) было зарабатывание популярности и денег, а не провокация к массовым убийствам, должен быть немедленно удален, дабы избежать повторения этих ужасных убийств наших детей», — говорила правозащитница.





YouTube и «ВКонтакте» на основании поступившего в Роскомнадзор требования Генпрокуратуры ограничили доступ на территории РФ к более чем 860 копиям клипа «Последний звонок». В требовании указывалось, что «видеоряд во взаимосвязи с текстом песни побуждал широкий круг лиц принять участие в совершении массовых беспорядков, массовых убийств и экстремистской деятельности с применением оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ». В настоящий момент во «ВКонтакте» все равно доступно несколько копий клипа Oxxxymiron.