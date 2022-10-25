Суд признал экстремистским трек рэпера Oxxxymiron «Последний звонок»

Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским трек «Последний звонок», автором и исполнителем которого является рэпер Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом, настоящее имя — Мирон Федоров). Причина — пропаганда насилия и массового убийства. В песне, вышедшей в 2009 году, от первого лица рассказана история подростка, который устраивает стрельбу в школе.
«Признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия» в тексте трека Oxxxymiron ранее усмотрела прокуратура Москвы. В ведомстве отмечали, что в ходе психолого-лингвистического исследования в композиции были обнаружены «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».
Официального клипа на «Последний звонок» нет, а любительский представляет собой нарезку кадров из эстонского фильма «Класс» о двух подростках-изгоях. Юноши на протяжении всей картины терпят издевательства и в отместку решаются расстрелять одноклассников.
В основу сюжета легли события в американской школе «Колумбайн» (одноименное международное молодежное движение признано террористическим в РФ и запрещено), где два ученика в 1999 году застрелили 13 человек, после чего покончили с собой.
В 2018 году правозащитница Евгения Чудновец попросила тогдашнего детского омбудсмена Анну Кузнецову запретить любительский клип на «Последний звонок» Oxxxymiron. Чудновец считала, что этот трек мог побудить студента Рослякова к стрельбе в колледже в Керчи. «Этот видеоряд и стихи, целью которого (я надеюсь) было зарабатывание популярности и денег, а не провокация к массовым убийствам, должен быть немедленно удален, дабы избежать повторения этих ужасных убийств наших детей», — говорила правозащитница.
YouTube и «ВКонтакте» на основании поступившего в Роскомнадзор требования Генпрокуратуры ограничили доступ на территории РФ к более чем 860 копиям клипа «Последний звонок». В требовании указывалось, что «видеоряд во взаимосвязи с текстом песни побуждал широкий круг лиц принять участие в совершении массовых беспорядков, массовых убийств и экстремистской деятельности с применением оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ». В настоящий момент во «ВКонтакте» все равно доступно несколько копий клипа Oxxxymiron.
В сентябре рэпер выпустил в Санкт-Петербурге клип на свою песню «Йода». В ней музыкант рассуждает о ситуации на родине и об актуальных проблемах современного общества. При этом между строк Oxxxymiron «передает привет СК и прокуратуре».
Через несколько часов после появления видео в Сети общественное движение «Зов народа» попросило главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить видеоряд «Ойды» на наличие экстремизма . Общественники также заявили о необходимости проверить самого Oxxxymiron «на наличие действий, направленных против России, на поддержку Украины, и символики радикальных групп (флаг бело-сине-белый), работающих на подрыв нашей страны». Отсылку к бело-сине-белому символу движение «Зов народа» рассмотрело во фразе «На нашем флаге белый снег и синяя река».
Общественники напомнили, что Oxxxymiron покинул Россию после начала спецоперации РФ на Украине и за границей выступал в поддержку киевского режима. На родине отменили премьеру фильма «Ампир V», где музыкант сыграл одну из главных ролей. Теперь же, полагают в «Зове народа», Oxxxymiron публично унижает Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ и продвигает «флаг предателей».
Минюст 7 октября включил Oxxxymiron’а в список иноагентов, поскольку рэпер получает финансирование от Украины. В конце 2021 года СКР начал проверку творчества Oxxxymiron’а по заявлению «группы патриотов». Они заявили, что музыкант своем творчестве пропагандирует «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов», в его треках есть «попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности». О результатах проверки ничего не известно.