Новости
Новости
St
В Волгограде произошел взрыв на заводе по производству радиаторов, погиб один человек
Еще трое получили травмы undefined
Новости

В Волгограде произошел взрыв на заводе по производству радиаторов, погиб один человек

Еще трое получили травмы

В Волгограде на заводе по производству радиаторов произошел взрыв, в результате погиб один человек. Об этом заявили в управлении Следственного комитета по региону. Еще три человека получили ранения — они доставлены в местное медицинское учреждение с ожогами. Об их состояние неизвестно.


«По предварительной информации, один человек погиб, еще трое доставлены в медицинское учреждение с ожогами», — сообщили в Следственном управлении СК по Волгоградской области.


В пресс-службе регионального управления МЧС уточняли, что извещение о пожаре поступило в 13:32. Горела алюминиевая пыль на площади 40 квадратных метров. На месте работают расчеты 7-й пожарно-спасательной части.


По факту произошедшего организована доследственная проверка. Следователи выехали на место для осмотра и установления обстоятельств произошедшего.


17 октября сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Изначально об инциденте сообщили очевидцы, позже произошедшее подтвердили в Минобороны. Пилоты успели катапультироваться, после они доложили, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей.


Момент крушения самолета удалось заснять одной из городских камер. На опубликованных кадрах видно, как самолет постепенно теряет высоту и врезается в дом. После этого происходит взрыв и небо застилает дым.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#волгоградская область #чп #рф #происшествие #взрыв
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»