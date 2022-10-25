В Волгограде произошел взрыв на заводе по производству радиаторов, погиб один человек

В Волгограде на заводе по производству радиаторов произошел взрыв, в результате погиб один человек. Об этом заявили в управлении Следственного комитета по региону. Еще три человека получили ранения — они доставлены в местное медицинское учреждение с ожогами. Об их состояние неизвестно.





«По предварительной информации, один человек погиб, еще трое доставлены в медицинское учреждение с ожогами», — сообщили в Следственном управлении СК по Волгоградской области.





В пресс-службе регионального управления МЧС уточняли, что извещение о пожаре поступило в 13:32. Горела алюминиевая пыль на площади 40 квадратных метров. На месте работают расчеты 7-й пожарно-спасательной части.





По факту произошедшего организована доследственная проверка. Следователи выехали на место для осмотра и установления обстоятельств произошедшего.





17 октября сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Изначально об инциденте сообщили очевидцы, позже произошедшее подтвердили в Минобороны. Пилоты успели катапультироваться, после они доложили, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей.





Момент крушения самолета удалось заснять одной из городских камер. На опубликованных кадрах видно, как самолет постепенно теряет высоту и врезается в дом. После этого происходит взрыв и небо застилает дым.