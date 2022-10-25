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Умер экс-глава Пентагона Эштон Картер, считавший Россию первой среди глобальных угроз США
Экс-министр обороны скончался от сердечного приступа на 69-м году жизни undefined
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Умер экс-глава Пентагона Эштон Картер, считавший Россию первой среди глобальных угроз США

Экс-министр обороны скончался от сердечного приступа на 69-м году жизни

Скончался бывший глава Пентагона Эштон Картер. Он называл Россию первой среди глобальных угроз США и был сторонником вторжения в Ирак. Картер умер на 69-м году жизни от сердечного приступа.


Корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин написала в соцсетях, что экс-глава Пентагона умер вечером 24 октября в Бостоне. Должность министра обороны США Картер занимал в период с февраля 2015-го до января 2017-го года при президенте Бараке Обаме.


Эштон Картер родился в 1954 году в Филадельфии, штат Пенсильвания. Будущий глава Пентагона изучал средневековую историю и теоретическую физику в Йельском университете. Затем получил докторскую степень в области теоретической физики в Оксфорде.


В 1993-1996 годах при тогдашнем американском лидере Билле Клинтоне Картер работал в Белом доме помощником министра обороны по вопросам международной политики безопасности. В частности, специалист занимался вопросами контроля за ядерным оружием и проблемами, связанными с его применением в КНДР и бывших советских республиках. Он принимал участие в ядерном разоружении Украины, Белоруссии и Казахстана.


С апреля 2009 года Картер был замминистра обороны США уже при Бараке Обаме, отвечая за реформу программы закупок ведомства. С октября 2011 года по декабрь 2013-го Картер — первый заместитель главы Пентагона.

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Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином

Они обсудили вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине 21 октября 2022
Dailystorm - Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином

В 2014 году Картер поддерживал идеи увеличения военной помощи Украине. Также он был сторонником вторжения США и их союзников в Ирак и выступал за «превентивное» проникновение в КНДР и Иран.


Эштон Картер в 2016 году снял запрет для женщин занимать отдельные военные должности. Речь шла о рейнджерах, зеленых беретах и «морских котиках». Глава Пентагона также разрешил служить в армии трансгендерам (впоследствии президент США Дональд Трамп отменил это решение, а нынешний американский лидер Джо Байден снова снял запрет).

#смерть #сша #пентагон #обама
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