Умер экс-глава Пентагона Эштон Картер, считавший Россию первой среди глобальных угроз США

Скончался бывший глава Пентагона Эштон Картер. Он называл Россию первой среди глобальных угроз США и был сторонником вторжения в Ирак. Картер умер на 69-м году жизни от сердечного приступа.





Корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин написала в соцсетях, что экс-глава Пентагона умер вечером 24 октября в Бостоне. Должность министра обороны США Картер занимал в период с февраля 2015-го до января 2017-го года при президенте Бараке Обаме.





Эштон Картер родился в 1954 году в Филадельфии, штат Пенсильвания. Будущий глава Пентагона изучал средневековую историю и теоретическую физику в Йельском университете. Затем получил докторскую степень в области теоретической физики в Оксфорде.





В 1993-1996 годах при тогдашнем американском лидере Билле Клинтоне Картер работал в Белом доме помощником министра обороны по вопросам международной политики безопасности. В частности, специалист занимался вопросами контроля за ядерным оружием и проблемами, связанными с его применением в КНДР и бывших советских республиках. Он принимал участие в ядерном разоружении Украины, Белоруссии и Казахстана.





С апреля 2009 года Картер был замминистра обороны США уже при Бараке Обаме, отвечая за реформу программы закупок ведомства. С октября 2011 года по декабрь 2013-го Картер — первый заместитель главы Пентагона.