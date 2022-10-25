Варламов рассказал о задержании коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве

Telegram-канал Varlamov News сообщил о задержании коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова в одном из ресторанов Москвы. Уточняется, что против представителя Собчак могут возбудить уголовное дело о вымогательстве. Телеведущая информацию о задержании Суханова пока не подтвердила.





«Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября. Предположительно, против него может быть возбуждено уголовное дело», — указывается в сообщении Telegram-канала блогера Ильи Варламова.





Собчак в соцсетях написала, что Суханов «не выходит на связь с утра». «Если сообщение в каналах — правда и он задержан, то я надеюсь, что это какая-то ошибка. У нас подтверждений этого нет», — заявила телеведущая.





Кирилл Суханов сотрудничает с Ксенией Собчак уже несколько лет. Он подтверждал беременность журналистки в 2016 году, а также комментировал скандальное ДТП в Сочи с участием автомобиля, в котором ехала Собчак. Тогда в аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, а еще два человека получили травмы.





Собчак в своем Telegram-канале после аварии объяснила, что уехала с места ДТП, потому что там не смогла бы ничем помочь, а только создавала бы препятствия для работы спецслужб. Силовики допросили журналистку в качестве свидетеля. В октябре 2022 года суд в Сочи приговорил к двум годам колонии-поселения водителя Собчак Олега Цоя.