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Варламов рассказал о задержании коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве
Сама телеведущая не подтвердила эту информацию и надеется, что произошла ошибка undefined
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Варламов рассказал о задержании коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве

Сама телеведущая не подтвердила эту информацию и надеется, что произошла ошибка

Telegram-канал Varlamov News сообщил о задержании коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова в одном из ресторанов Москвы. Уточняется, что против представителя Собчак могут возбудить уголовное дело о вымогательстве. Телеведущая информацию о задержании Суханова пока не подтвердила.


«Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября. Предположительно, против него может быть возбуждено уголовное дело», — указывается в сообщении Telegram-канала блогера Ильи Варламова.


Собчак в соцсетях написала, что Суханов «не выходит на связь с утра». «Если сообщение в каналах — правда и он задержан, то я надеюсь, что это какая-то ошибка. У нас подтверждений этого нет», — заявила телеведущая.


Кирилл Суханов сотрудничает с Ксенией Собчак уже несколько лет. Он подтверждал беременность журналистки в 2016 году, а также комментировал скандальное ДТП в Сочи с участием автомобиля, в котором ехала Собчак. Тогда в аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, а еще два человека получили травмы.


Собчак в своем Telegram-канале после аварии объяснила, что уехала с места ДТП, потому что там не смогла бы ничем помочь, а только создавала бы препятствия для работы спецслужб. Силовики допросили журналистку в качестве свидетеля. В октябре 2022 года суд в Сочи приговорил к двум годам колонии-поселения водителя Собчак Олега Цоя.

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Силовики проверят канал Собчак на предмет гей-пропаганды

Поводом, вероятно, стало интервью, взятое у теннисистки Дарьи Касаткиной, совершившей каминг-аут как лесбиянка 12 сентября 2022
Dailystorm - Силовики проверят канал Собчак на предмет гей-пропаганды

В сентябре источник РИА Новости сообщил, что полиция проверяет один из каналов Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков. Вероятно, внимание правоохранителей привлекло интервью, которое телеведущая взяла летом у российской теннисистки Дарьи Касаткиной, признавшейся, что она лесбиянка.


Кроме того, представители МВД заподозрили Собчак в распространении фейков о «государственном финансировании фестивалей» и направили материалы в отношении нее в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела, писал ТАСС. Ранее режиссер Виталий Манский в интервью Собчак заявил, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета». В отношении него завели уголовное дело, а журналистку допросили в качестве свидетеля.

#уголовное дело #ксения собчак #варламов #задержание
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