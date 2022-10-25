«Так было и при Жириновском»: Слуцкий рассказал, почему возглавил центральный аппарат ЛДПР

Прежде и ЛДПР, и ее центральный аппарат возглавлял Владимир Жириновский. Но после смерти политика в партии оказались разделены полномочия и более полугода центральным аппаратом руководил депутат Госдумы Алексей Диденко.





«Хочу всей стране сказать, что я не освобождал Алексея Николаевича Диденко. Я повысил уровень руководства центральным аппаратом ЛДПР и теперь возглавлю его лично. Это не ноу-хау для нашей партии. Так было при Жириновском. Алексей Николаевич также продолжит решать важнейшие задачи. В том числе и на уровне центрального аппарата», — сказал Слуцкий.





«Это знаковый член партии, член Высшего совета. Еще раз подчеркиваю: Слуцкий не освободил Диденко, а поднял уровень руководства центральным аппаратом ЛДПР до председателя партии. Какие-то внутренние вопросы, претензии, проблемы — это наши внутрипартийные вопросы. Мы их внутрипартийным образом и будем решать», — добавил Слуцкий.





Ранее РИА Новости сообщало о вероятных перестановках у либерал-демократов. Речь шла о том, что должность замглавы фракции ЛДПР в нижней палате парламента вместо Василия Власова займет замглавы думского комитета по здравоохранению Сергей Леонов.





Также в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме указывалось, что Слуцкий от партии станет лично курировать все четыре новых субъекта России: Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. При этом у каждого региона появится и отдельный парламентарий-куратор. За ДНР будет отвечать Владимир Кошелев, за ЛНР — Аркадий Свистунов, за Запорожскую область — Станислав Наумов, а за Херсонскую область — Андрей Луговой.





Слуцкий также считает необходимым создание в РФ отдельной государственной программы по развитию новых регионов страны. Ранее в Минэкономразвития заявили, что в ДНР и ЛНР планируется сформировать единую свободную экономическую зону по аналогии с Крымом.





17 октября Слуцкий также рассказал, что ЛДПР создает региональное отделение в Чечне. Его возглавит президент Академии наук республики Джамбулат Умаров. Лидер партии отметил, что Умаров — это «авторитетная и уважаемая фигура в республике, блестящий оратор и публицист».