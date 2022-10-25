Новости
Новости
St
«Так было и при Жириновском»: Слуцкий рассказал, почему возглавил центральный аппарат ЛДПР
Политик также будет лично курировать в партии ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области Фото: АГН Москва / Авилов Александр
Новости

«Так было и при Жириновском»: Слуцкий рассказал, почему возглавил центральный аппарат ЛДПР

Политик также будет лично курировать в партии ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области

Фото: АГН Москва / Авилов Александр

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, заявил что не освобождал Алексея Диденко с должности руководителя центрального аппарата партии, который сам и возглавил. Об этом Daily Storm сообщил пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин. По словам Слуцкого, речь идет о повышении уровня руководства центральным аппаратом ЛДПР до председателя партии. Глава думского комитета по международной политике также заверил, что Диденко продолжит «решать важнейшие задачи».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Прежде и ЛДПР, и ее центральный аппарат возглавлял Владимир Жириновский. Но после смерти политика в партии оказались разделены полномочия и более полугода центральным аппаратом руководил депутат Госдумы Алексей Диденко. 


«Хочу всей стране сказать, что я не освобождал Алексея Николаевича Диденко. Я повысил уровень руководства центральным аппаратом ЛДПР и теперь возглавлю его лично. Это не ноу-хау для нашей партии. Так было при Жириновском. Алексей Николаевич также продолжит решать важнейшие задачи. В том числе и на уровне центрального аппарата», — сказал Слуцкий.


«Это знаковый член партии, член Высшего совета. Еще раз подчеркиваю: Слуцкий не освободил Диденко, а поднял уровень руководства центральным аппаратом ЛДПР до председателя партии. Какие-то внутренние вопросы, претензии, проблемы — это наши внутрипартийные вопросы. Мы их внутрипартийным образом и будем решать», — добавил Слуцкий.


Ранее РИА Новости сообщало о вероятных перестановках у либерал-демократов. Речь шла о том, что должность замглавы фракции ЛДПР в нижней палате парламента вместо Василия Власова займет замглавы думского комитета по здравоохранению Сергей Леонов.


Также в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме указывалось, что Слуцкий от партии станет лично курировать все четыре новых субъекта России: Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. При этом у каждого региона появится и отдельный парламентарий-куратор. За ДНР будет отвечать Владимир Кошелев, за ЛНР — Аркадий Свистунов, за Запорожскую область — Станислав Наумов, а за Херсонскую область — Андрей Луговой.


Слуцкий также считает необходимым создание в РФ отдельной государственной программы по развитию новых регионов страны. Ранее в Минэкономразвития заявили, что в ДНР и ЛНР планируется сформировать единую свободную экономическую зону по аналогии с Крымом.


17 октября Слуцкий также рассказал, что ЛДПР создает региональное отделение в Чечне. Его возглавит президент Академии наук республики Джамбулат Умаров. Лидер партии отметил, что Умаров — это «авторитетная и уважаемая фигура в республике, блестящий оратор и публицист».

«Единая Россия» и ЛДПР упрочили свои позиции после начала спецоперации в Донбассе

Лидеры партий проводят политику, находящую отклик у граждан 19 августа 2022
Dailystorm - «Единая Россия» и ЛДПР упрочили свои позиции после начала спецоперации в Донбассе

В августе фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал обновленный рейтинг российских партий. Отмечалось, что всего за неделю «Единая Россия» и ЛДПР набрали по 2%, достигнув показателей в 44% и 10% соответственно. Глава комитета по политтехнологиям РАСО Евгений Минченко и гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в разговоре с Daily Storm заявили, что первые лица партий оказали влияние на рейтинг, в том числе своим отношением к спецоперации РФ на Украине.

#партия #лдпр #леонид слуцкий #госдума
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»