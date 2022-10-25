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Путин призвал власти «не прятаться за формальностями» при работе в условиях спецоперации
Президент считает, что нужно всем «настроиться на содержательную работу в новом формате» undefined
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Путин призвал власти «не прятаться за формальностями» при работе в условиях спецоперации

Президент считает, что нужно всем «настроиться на содержательную работу в новом формате»

Президент России Владимир Путин потребовал от властей более высоких темпов работы по всем направлениям и «не прятаться за формальностями» в условиях спецоперации РФ на Украине. По мнению Путина, правительству и чиновникам на местах следует «настроиться на содержательную работу в новом формате». Также глава государства поручил обновить и улучшить административные процедуры в РФ в условиях борьбы с санкциями и для обеспечения нужд СВО.


«Нам необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом», — заметил российский лидер.


Путин обратил внимание на стремление властей наладить такую работу по-новому еще со времен борьбы с COVID-19. Однако, указал президент, настали новые «серьезные, значительные» вызовы. «Это касается и деятельности правоохранительных органов, силового блока, Министерства обороны, это касается и всей гражданской составляющей», — уточнил Путин.


«Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению», — предупредил российский лидер. Он напомнил, что именно для более оперативного и эффективного решения всех вопросов и был создан такой механизм, как координационный совет по обеспечению потребностей Российской армии в условиях СВО.


Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что этот совет будет регулярно собираться и докладывать президенту о принятых решениях каждую неделю.

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Dailystorm - Песков сообщил, что Путин часто сам испытывает новое оружие

Говоря об обеспеченности российских военных снаряжением, Путин потребовал, чтобы оно было современным, удобным и эффективным. Президент также призвал чиновников не просто смотреть на нормативы, а оценивать реальную ситуацию. Путин считает, что о качестве продукции нужно интересоваться у самих военных, чтобы знать, «для кого работают наши заводы и конструкторские бюро».


Кроме того, следует усиливать конкуренцию среди производителей для обеспечения нужд военных. На рынке должны появиться новые игроки, считает президент. Он потребовал от «оборонного» координационного совета при кабмине в ближайшее время сформулировать целевое задание по потребностям СВО.


21 октября Путин подписал указ о создании координационного совета при кабмине по обеспечению потребностей Российской армии. Совету предстоит принимать различные решения, связанные с обеспечением Вооруженных сил, других войск, воинских формирований вооружением, военной и спецтехникой, материальными средствами и ресурсами.

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#спецоперация #правительство #путин #власть #экономика #работа
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