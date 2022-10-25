Путин призвал власти «не прятаться за формальностями» при работе в условиях спецоперации

Президент России Владимир Путин потребовал от властей более высоких темпов работы по всем направлениям и «не прятаться за формальностями» в условиях спецоперации РФ на Украине. По мнению Путина, правительству и чиновникам на местах следует «настроиться на содержательную работу в новом формате». Также глава государства поручил обновить и улучшить административные процедуры в РФ в условиях борьбы с санкциями и для обеспечения нужд СВО.





«Нам необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом», — заметил российский лидер.





Путин обратил внимание на стремление властей наладить такую работу по-новому еще со времен борьбы с COVID-19. Однако, указал президент, настали новые «серьезные, значительные» вызовы. «Это касается и деятельности правоохранительных органов, силового блока, Министерства обороны, это касается и всей гражданской составляющей», — уточнил Путин.





«Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению», — предупредил российский лидер. Он напомнил, что именно для более оперативного и эффективного решения всех вопросов и был создан такой механизм, как координационный совет по обеспечению потребностей Российской армии в условиях СВО.





Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что этот совет будет регулярно собираться и докладывать президенту о принятых решениях каждую неделю.