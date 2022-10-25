МИД закрыл въезд в Россию отдельным депутатам ПАСЕ и европейским поставщикам оружия Украине

Россия расширила перечень невъездных представителей стран Евросоюза. В черный список Москвы попали отдельные депутаты ПАСЕ, а также представители европейских компаний, участвующих в поставках оружия Украине. В МИД также пообещали: любые недружественные акции со стороны Запада и впредь будут получать своевременный и адекватный ответ.





При этом точный перечень на сайте МИД не приводится. Однако в ведомстве заметили, что санкции затронут «представителей европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции киевскому режиму», и ряд депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).





В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили: санкции Москвы стали ответом на восьмой пакет санкций ЕС и резолюцию ПАСЕ о якобы «террористическом» режиме России.





В заявлении МИД указывается, что ЕС ввел 6 октября новые ограничения против Москвы «в ответ на абсолютно законное вхождение в состав России ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей». Санкции со стороны Европы направлены на сдерживание развития РФ, посетовали в ведомстве.





«Считаем такие односторонние действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы Совета безопасности ООН», — заявили в МИД России, напомнив, что в Евросоюзе давно «игнорируют открытую дискриминацию и истребление киевским режимом русского и русскоязычного населения упомянутых регионов».





Также в МИД указали, что «крайне агрессивной линии» придерживается ПАСЕ, одобрившая 13 октября очередную антироссийскую резолюцию. «Это лишь подтверждает правильность принятого Россией в марте решения покинуть утративший объективность Совет Европы, сознательно не замечавший ужасов, которые творит киевский режим последние восемь лет в Донбассе, обстреливая мирное население», — делают вывод в российском внешнеполитическом ведомстве.