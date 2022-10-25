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МИД закрыл въезд в Россию отдельным депутатам ПАСЕ и европейским поставщикам оружия Украине
Решение ведомства стало ответом на восьмой пакет санкций ЕС и резолюцию ПАСЕ о якобы «террористическом» режиме в РФ undefined
Новости

МИД закрыл въезд в Россию отдельным депутатам ПАСЕ и европейским поставщикам оружия Украине

Решение ведомства стало ответом на восьмой пакет санкций ЕС и резолюцию ПАСЕ о якобы «террористическом» режиме в РФ

Россия расширила перечень невъездных представителей стран Евросоюза. В черный список Москвы попали отдельные депутаты ПАСЕ, а также представители европейских компаний, участвующих в поставках оружия Украине. В МИД также пообещали: любые недружественные акции со стороны Запада и впредь будут получать своевременный и адекватный ответ.


При этом точный перечень на сайте МИД не приводится. Однако в ведомстве заметили, что санкции затронут «представителей европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции киевскому режиму», и ряд депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).


В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили: санкции Москвы стали ответом на восьмой пакет санкций ЕС и резолюцию ПАСЕ о якобы «террористическом» режиме России.


В заявлении МИД указывается, что ЕС ввел 6 октября новые ограничения против Москвы «в ответ на абсолютно законное вхождение в состав России ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей». Санкции со стороны Европы направлены на сдерживание развития РФ, посетовали в ведомстве.


«Считаем такие односторонние действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы Совета безопасности ООН», — заявили в МИД России, напомнив, что в Евросоюзе давно «игнорируют открытую дискриминацию и истребление киевским режимом русского и русскоязычного населения упомянутых регионов».


Также в МИД указали, что «крайне агрессивной линии» придерживается ПАСЕ, одобрившая 13 октября очередную антироссийскую резолюцию. «Это лишь подтверждает правильность принятого Россией в марте решения покинуть утративший объективность Совет Европы, сознательно не замечавший ужасов, которые творит киевский режим последние восемь лет в Донбассе, обстреливая мирное население», — делают вывод в российском внешнеполитическом ведомстве.

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«Европа медленно проливает кровь, а Россия хорошо зарабатывает»: Орбан раскритиковал санкции ЕС

Венгерский премьер заявил, что политику Брюсселя в части ограничений необходимо менять 7 октября 2022
Dailystorm - «Европа медленно проливает кровь, а Россия хорошо зарабатывает»: Орбан раскритиковал санкции ЕС

Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против РФ 6 октября. В него вошли новые экспортные и импортные ограничения, потолок цен на нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года), запрет на инженерные и архитектурные услуги и ИТ-консалтинг.


Кроме того, ограничения будут распространяться на Запорожскую и Херсонскую области. Были введены и персональные санкции. Под них подпали философ Александр Дугин, первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов, замглавы оборонного ведомства Юнус-Бек Евкуров и глава Центризбиркома Элла Памфилова. В список попали и артисты: Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. Новые ограничения ЕС вступили в силу 7 октября.


Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал антироссийские санкции ЕС против Запорожской и Херсонской областей. Слуцкий полагает, что это выглядит почти как признание российского суверенитета над этими территориями.

«Типичный самострел в собственную задницу»: Медведев прокомментировал «адские санкции» Запада

Зампред Совбеза напомнил, что «палить по нашей стране из многоствольной санкционной РСЗО» начали со старта СВО 6 октября 2022
Dailystorm - «Типичный самострел в собственную задницу»: Медведев прокомментировал «адские санкции» Запада

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что новые санкции против Москвы для Запада — «типичный самострел в собственную задницу», поскольку больше всего от этого страдают люди за рубежом, а не в России. Медведев с иронией отметил, что «адские санкции» пошли на восьмой круг, в то время как всего их девять, поэтому «резервы еще есть».

#ес #пасе #санкции против россии #украина #мид
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