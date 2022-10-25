Конгрессмены решили отозвать письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией

Конгрессмены-демократы отозвали письмо американскому лидеру Джо Байдену с призывом к переговорам с Россией для прекращения конфликта на Украине. Об этом рассказала инициатор обращения Прамила Джаяпал, демократ от штата Вашингтон. Группа законодателей, помимо диалога с Москвой, хотела попросить президента США рассмотреть возможность достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о безопасности в Европе.
«Прогрессивная группа Конгресса отзывает свое недавнее письмо в Белый дом по поводу Украины», — указывается в заявлении Джаяпал.
Политик пояснила, что обращение к американскому лидеру составили несколько месяцев назад. Но проблема заключается в том, что это письмо «было направлено сотрудниками без одобрения» и необходимых согласований.
В результате, как указала Джаяпал, некоторые в Штатах воспринимают письмо «как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства [Палаты представителей Конгресса Кевина] Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы придут к власти».
«В настоящее время это выглядит как отвлечение внимания, и мы отзываем письмо», — добавила Джаяпал.
Демократ от штата Вашингтон также отметила, что, будучи председателем группы, берет ответственность за случившееся на себя. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом ценит призыв конгрессменов к переговорам с Москвой по Украине. Но, как подчеркнул Кирби, Вашингтон не намерен вести переговоры с Москвой без участия Киева.
21 октября стало известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. В ходе беседы они обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о планах провести «телефонную дипломатию» между Россией и Украиной. Эрдоган не раз предлагал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Турции неоднократно отмечал желание разрешить конфликт между Москвой и Киевом путем дипломатии и переговоров.
Президент России Владимир Путин заверил, что Москва всегда говорила об открытости для переговоров с Киевом. Путин напомнил, что Украина приняла официальное решение о запрете диалога. Российский лидер также отметил посреднические усилия других стран, заинтересованных в переговорах Москвы и Киева.
Украинский лидер Владимир Зеленский 4 октября подписал указ о невозможности проведения переговоров с Россией, пока ее президентом остается Путин. Ранее такое решение вынес украинский Совет национальной безопасности и обороны.