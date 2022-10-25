Новости
Новости
St
Конгрессмены решили отозвать письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией
Законодатели также намеревались попросить президента США изменить подход к событиям на Украине undefined
Новости

Конгрессмены решили отозвать письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией

Законодатели также намеревались попросить президента США изменить подход к событиям на Украине

Конгрессмены-демократы отозвали письмо американскому лидеру Джо Байдену с призывом к переговорам с Россией для прекращения конфликта на Украине. Об этом рассказала инициатор обращения Прамила Джаяпал, демократ от штата Вашингтон. Группа законодателей, помимо диалога с Москвой, хотела попросить президента США рассмотреть возможность достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о безопасности в Европе.


«Прогрессивная группа Конгресса отзывает свое недавнее письмо в Белый дом по поводу Украины», — указывается в заявлении Джаяпал.


Политик пояснила, что обращение к американскому лидеру составили несколько месяцев назад. Но проблема заключается в том, что это письмо «было направлено сотрудниками без одобрения» и необходимых согласований.


В результате, как указала Джаяпал, некоторые в Штатах воспринимают письмо «как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства [Палаты представителей Конгресса Кевина] Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы придут к власти».


«В настоящее время это выглядит как отвлечение внимания, и мы отзываем письмо», — добавила Джаяпал.


Демократ от штата Вашингтон также отметила, что, будучи председателем группы, берет ответственность за случившееся на себя. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом ценит призыв конгрессменов к переговорам с Москвой по Украине. Но, как подчеркнул Кирби, Вашингтон не намерен вести переговоры с Москвой без участия Киева.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Путин: Россия всегда говорила, что открыта для переговоров с Украиной

Российский президент напомнил, что Киев принял решение о запрете диалога с Москвой 14 октября 2022
Dailystorm - Путин: Россия всегда говорила, что открыта для переговоров с Украиной

21 октября стало известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. В ходе беседы они обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о планах провести «телефонную дипломатию» между Россией и Украиной. Эрдоган не раз предлагал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Турции неоднократно отмечал желание разрешить конфликт между Москвой и Киевом путем дипломатии и переговоров.


Президент России Владимир Путин заверил, что Москва всегда говорила об открытости для переговоров с Киевом. Путин напомнил, что Украина приняла официальное решение о запрете диалога. Российский лидер также отметил посреднические усилия других стран, заинтересованных в переговорах Москвы и Киева.


Украинский лидер Владимир Зеленский 4 октября подписал указ о невозможности проведения переговоров с Россией, пока ее президентом остается Путин. Ранее такое решение вынес украинский Совет национальной безопасности и обороны.

#байден #переговоры #сша #украина #письмо #зеленский #путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»