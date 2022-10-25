Конгрессмены решили отозвать письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией

Конгрессмены-демократы отозвали письмо американскому лидеру Джо Байдену с призывом к переговорам с Россией для прекращения конфликта на Украине. Об этом рассказала инициатор обращения Прамила Джаяпал, демократ от штата Вашингтон. Группа законодателей, помимо диалога с Москвой, хотела попросить президента США рассмотреть возможность достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о безопасности в Европе.





«Прогрессивная группа Конгресса отзывает свое недавнее письмо в Белый дом по поводу Украины», — указывается в заявлении Джаяпал.





Политик пояснила, что обращение к американскому лидеру составили несколько месяцев назад. Но проблема заключается в том, что это письмо «было направлено сотрудниками без одобрения» и необходимых согласований.





В результате, как указала Джаяпал, некоторые в Штатах воспринимают письмо «как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства [Палаты представителей Конгресса Кевина] Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы придут к власти».





«В настоящее время это выглядит как отвлечение внимания, и мы отзываем письмо», — добавила Джаяпал.





Демократ от штата Вашингтон также отметила, что, будучи председателем группы, берет ответственность за случившееся на себя. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом ценит призыв конгрессменов к переговорам с Москвой по Украине. Но, как подчеркнул Кирби, Вашингтон не намерен вести переговоры с Москвой без участия Киева.