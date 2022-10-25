Кадыров назвал джихадом СВО на Украине и пообещал россиянам «хорошие новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал спецоперацию России на Украине (СВО) джихадом. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. Кадыров указал, что в Европе сейчас «открыто действует сатанизм» и «сатанинская демократия». При этом глава Чечни выразил уверенность, что россиян ожидают «хорошие новости» об успехах в спецоперации на Украине, и призвал любить Родину не только на словах.
В начале своего поста Кадыров признался, что любит свою Родину, страну, народ, традиции, и не понимает тех, кто «любит Отчизну только на словах».
«Не понимаю тех, кто не видит очевидного, — нашу Родину хотят разбить на кусочки, унизить, втоптать в грязь и в конце концов испоганить нашу веру и культуру, чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности», — написал глава Чечни.
Он полагает, что в настоящий момент на Западе наблюдается «сатанистская демократия». Под этим термином политик понимает то, что «защищают права атеистов, но оскорбляют верующих», а «традиционных пар лишают детей и передают их в однополые семьи».
Кадыров обратился к кавказцам, предложив им вспомнить митинг в Грозном против карикатур на пророка Мухаммеда. «Вы же приезжали на это миллионное собрание. Выражали недовольство, как и все мусульмане. Те же самые силы, которые оскорбляли лучшего из людей, сегодня воюют против нас на Украине, вернее, воюют уже на земле нашей России», — заключил глава Чечни.
Он напомнил, что тогда митингующие в Грозном «грозились поехать в Европу и расправиться с обидчиками». «Где же эти герои? — задался вопросом Кадыров. — Уважающий себя мусульманин не будет искать отговорки».
«Это джихад! И наши чеченские командиры приняли решение — не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались. Так что ждите хорошие новости. Они будут, — пообещал политик. — И любите свою Родину! Не только на словах любите».
Кадыров ранее в своем Telegram-канале призвал кавказцев встать в очереди в военкоматах. По мнению главы Чечни, то, что происходит на Украине, — война сатанизма с христианами и мусульманами. Кадыров считает, что уроженцев Северного Кавказа должно быть больше в военкоматах, полках и батальонах.
«Кавказцы, я вас вообще не понимаю. Вы должны были быть первыми, потому что это нас касается в первую очередь», — отметил Кадыров. Кроме того, политик призвал кавказцев проявить религиозность на деле либо сбрить бороду.
Глава Чечни ранее признался, что очень недоволен проведением спецоперации на Украине, назвав слабыми ответы России на обстрелы ее новых регионов. Кадыров предложил стирать с лица земли украинские города в ответ на обстрелы территории РФ.
При принятии ответных решений «не надо смотреть, что будет завтра», считает глава Чечни. Все, что могло произойти, уже произошло, «большего и худшего» не будет, а у Европы нет сил защищать Украину, добавил Кадыров.
19 октября глава Чечни также призывал «стереть с лица земли» Украину, если возобновятся обстрелы российских регионов. По словам политика, сначала надо «стереть в порошок» тех, кто отдает приказы об ударах по РФ, и только потом взяться за остальных украинских военных.
Кадыров рассказал, что его сыновья Ахмат, Эли и Адам (им 16, 15 и 14 лет соответственно) ранее посетили линию соприкосновения в Донбассе. На протяжении нескольких дней в составе делегации из Чечни они вели активные поиски членов ичкерийских батальонов, функционирующих в составе ВСУ.
Кадыров также сообщил, что Ахмат, Эли и Адам привезут в Грозный трех захваченных в плен украинских солдат. Глава Чечни подчеркнул, что его сыновья «действовали в бою отважно, хладнокровно, решительно и внесли весомый вклад в успех спецоперации».