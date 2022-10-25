Кадыров назвал джихадом СВО на Украине и пообещал россиянам «хорошие новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал спецоперацию России на Украине (СВО) джихадом. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. Кадыров указал, что в Европе сейчас «открыто действует сатанизм» и «сатанинская демократия». При этом глава Чечни выразил уверенность, что россиян ожидают «хорошие новости» об успехах в спецоперации на Украине, и призвал любить Родину не только на словах.





В начале своего поста Кадыров признался, что любит свою Родину, страну, народ, традиции, и не понимает тех, кто «любит Отчизну только на словах».





«Не понимаю тех, кто не видит очевидного, — нашу Родину хотят разбить на кусочки, унизить, втоптать в грязь и в конце концов испоганить нашу веру и культуру, чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности», — написал глава Чечни.





Он полагает, что в настоящий момент на Западе наблюдается «сатанистская демократия». Под этим термином политик понимает то, что «защищают права атеистов, но оскорбляют верующих», а «традиционных пар лишают детей и передают их в однополые семьи».





Кадыров обратился к кавказцам, предложив им вспомнить митинг в Грозном против карикатур на пророка Мухаммеда. «Вы же приезжали на это миллионное собрание. Выражали недовольство, как и все мусульмане. Те же самые силы, которые оскорбляли лучшего из людей, сегодня воюют против нас на Украине, вернее, воюют уже на земле нашей России», — заключил глава Чечни.





Он напомнил, что тогда митингующие в Грозном «грозились поехать в Европу и расправиться с обидчиками». «Где же эти герои? — задался вопросом Кадыров. — Уважающий себя мусульманин не будет искать отговорки».





«Это джихад! И наши чеченские командиры приняли решение — не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались. Так что ждите хорошие новости. Они будут, — пообещал политик. — И любите свою Родину! Не только на словах любите».