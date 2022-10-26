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Главреду RT Симоньян запретили въезд в Армению
Ранее Армения приняла такое же решение в отношении депутата Госдумы Константина Затулина undefined
Новости

Главреду RT Симоньян запретили въезд в Армению

Ранее Армения приняла такое же решение в отношении депутата Госдумы Константина Затулина

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что «нынешний начальник» Армении запретил ей въезд в республику. Она напомнила, что ранее власти Армении приняли такое же решение и в отношении замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина. 


«Красаучик жи есть, что тут еще скажешь», — написала Симоньян в своем Telegram-канале. 


25 октября Затулин сообщил, что власти Армении сочли нежелательным его визит в республику. В письме управления внешних связей парламента Армении говорилось, что последние высказывания Затулина вредят отношениям Москвы и Еревана.  


Газета «Айкакан жаманак», принадлежащая семье премьера Армении Никола Пашиняна, сообщала, что республика запретила въезд Затулину из-за того, что он в интервью неоднократно обвинял Ереван в поражении в войне в Нагорном Карабахе в 2020 году, и призывал Пашиняна уйти в отставку. Симоньян же отмечает, что депутат «яростно» поддерживает Армению. 

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#армения #симоньян #затулин #госдума
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