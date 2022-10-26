Главреду RT Симоньян запретили въезд в Армению

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что «нынешний начальник» Армении запретил ей въезд в республику. Она напомнила, что ранее власти Армении приняли такое же решение и в отношении замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.





«Красаучик жи есть, что тут еще скажешь», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.





25 октября Затулин сообщил, что власти Армении сочли нежелательным его визит в республику. В письме управления внешних связей парламента Армении говорилось, что последние высказывания Затулина вредят отношениям Москвы и Еревана.





Газета «Айкакан жаманак», принадлежащая семье премьера Армении Никола Пашиняна, сообщала, что республика запретила въезд Затулину из-за того, что он в интервью неоднократно обвинял Ереван в поражении в войне в Нагорном Карабахе в 2020 году, и призывал Пашиняна уйти в отставку. Симоньян же отмечает, что депутат «яростно» поддерживает Армению.