США передали Украине первые два зенитных комплекса NASAMS

США передали Украине первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS. Об этом в интервью телеканалу CNBC сообщил Грег Хейес, гендиректор компании Raytheon Technologies, производящей NASAMS. По его словам, компания передала комплексы американскому правительству пару недель назад, сегодня идет их развертывание на Украине.





Он также заявил, что власти США одобрили поставку Украине только комплексов NASAMS, но не систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, переговоры о поставках этих вооружений Киеву идут регулярно.





11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США рассчитывают в ближайшем будущем поставить Украине первые два комплекса NASAMS. Всего Вашингтон намерен передать Киеву восемь таких систем.





Российские власти не раз заявляли, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт на Украине. Так, 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новые поставки делают конфликт «дольше и больнее» для Киева. Он также заявил, что США сильно завязли в конфликте, уже «уши торчат».