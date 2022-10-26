В МИД заявили, что риторика США подтверждает опасения России о применении «грязной бомбы» на Украине

Слова представителя США на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН подтверждает опасения России, что после провокации Украины с «грязной бомбой» РФ обвинят в применении тактического ядерного оружия. Об этом заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов.





По словам дипломата, после обвинения Москвы в применении ядерного оружия на Украине в мире начнется масштабная антироссийская кампания, цель которой — подорвать доверие к РФ и добиться ее изоляции: «Все это мы уже проходили. Но эти планы не пройдут».





Он добавил, что Россия требует от Украины и Запада прекратить действия, подводящие мир к ядерной катастрофе и угрожающие мирным жителям. Воронцов призвал Запад перестать «раскачивать ядерную лодку».





Ранее представитель США Брюс Тернер на заседании Первого комитета назвала заявления России о готовящемся Украиной применении «грязной бомбы» «еще одним случаем дезинформации». По его словам, риторика Москвы — «еще один пример бряцания ядерным оружием».





«Грязная бомба» — устройство, состоящее из радиоактивных материалов и обычных взрывчатых веществ. Цель применения такого оружия в радиоактивном загрязнении определенной территории.





Российские власти с 23 октября заявляют о планах Украины применить «грязную бомбу». Киев отверг такие утверждения и пригласил делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провести проверку двух украинских ядерных объектов.





Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил возможную провокацию Киева с коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции. Вашингтон, Лондон и Париж назвали ложными утверждения Москвы о подготовке провокации с «грязной бомбой». В Кремле назвали непозволительным подход США к предупреждениям РФ о возможном применении «грязной бомбы».