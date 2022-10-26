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В МИД заявили, что риторика США подтверждает опасения России о применении «грязной бомбы» на Украине
Дипломат призвал Запад перестать «раскачивать ядерную лодку» undefined
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В МИД заявили, что риторика США подтверждает опасения России о применении «грязной бомбы» на Украине

Дипломат призвал Запад перестать «раскачивать ядерную лодку»

Слова представителя США на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН подтверждает опасения России, что после провокации Украины с «грязной бомбой» РФ обвинят в применении тактического ядерного оружия. Об этом заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов. 


По словам дипломата, после обвинения Москвы в применении ядерного оружия на Украине в мире начнется масштабная антироссийская кампания, цель которой — подорвать доверие к РФ и добиться ее изоляции: «Все это мы уже проходили. Но эти планы не пройдут». 


Он добавил, что Россия требует от Украины и Запада прекратить действия, подводящие мир к ядерной катастрофе и угрожающие мирным жителям. Воронцов призвал Запад перестать «раскачивать ядерную лодку». 


Ранее представитель США Брюс Тернер на заседании Первого комитета назвала заявления России о готовящемся Украиной применении «грязной бомбы» «еще одним случаем дезинформации». По его словам, риторика Москвы — «еще один пример бряцания ядерным оружием». 


«Грязная бомба» — устройство, состоящее из радиоактивных материалов и обычных взрывчатых веществ. Цель применения такого оружия в радиоактивном загрязнении определенной территории. 


Российские власти с 23 октября заявляют о планах Украины применить «грязную бомбу». Киев отверг такие утверждения и пригласил делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провести проверку двух украинских ядерных объектов. 


Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил возможную провокацию Киева с коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции. Вашингтон, Лондон и Париж назвали ложными утверждения Москвы о подготовке провокации с «грязной бомбой». В Кремле назвали непозволительным подход США к предупреждениям РФ о возможном применении «грязной бомбы».  

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Минобороны России привело силы в готовность на случай взрыва «грязной бомбы»

В ведомстве отметили, что Киев планирует обвинить в ее применении РФ и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию» 24 октября 2022
Dailystorm - Минобороны России привело силы в готовность на случай взрыва «грязной бомбы»
#специальная военная операция #украина #мид рф #ядерное оружие #рф
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