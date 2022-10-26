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Пленный из ДНР рассказал, как украинский надзиратель «взахлеб» обрадовался теракту на Крымском мосту
По словам Алексея Шалыгина, у надсмотрщика «аж руки тряслись» undefined
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Пленный из ДНР рассказал, как украинский надзиратель «взахлеб» обрадовался теракту на Крымском мосту

По словам Алексея Шалыгина, у надсмотрщика «аж руки тряслись»

Украинский надзиратель, контролировавший военнопленных, был в восторге от взрыва на Крымском мосту и не сомневался, что за атакой на объект стоит Киев. Об этом РИА Новости сообщил вернувшийся из украинского плена сержант ДНР Алексей Шалыгин. По его словам, надзиратель считал, что по мосту нанесен ракетный удар.


По его словам, надзиратель забежал в камеру к пленным, чтобы показать видео взрыва на Крымском мосту: «У него аж руки тряслись, он когда держал камеру, такой у него восторг, такой дикий, аж взахлеб рассказывает». 


«Вы там за них воюете, а они даже мост свой защитить не могут. Понастроили. <...> С чего его строили, что он с одного попадания [частично разрушен] — передал слова надзирателя Шалыгин. 


Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, огонь перекинулся на семь железнодорожных цистерн с топливом. Погибли четыре человека, два автомобильных пролета моста частично разрушены. Власти России назвали произошедшее терактом. 


По версии следствия, организатором взрыва на Крымском мосту является руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Как сообщал Следственный комитет, подозреваемыми по делу о ЧП на мосту проходят 12 человек, среди них есть россияне и украинцы. 

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