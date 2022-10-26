«Сигнал для Путина»: на Украине оценили письмо демократов Байдену о переговорах с Россией

Киев увидел в письме конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к переговорам с Россией сигнал для Владимира Путина. Об этом пишет ﻿The Washington Post. Издание ссылается на слова неназванных высокопоставленных украинских чиновников.





«Это обнадеживающий сигнал для Путина», — считает собеседник газеты.





Еще один источник издания выразил мнение, что Украина боится вовлечения во внутренние дела США после скандала с импичментом экс-главы Белого дома Дональда Трампа. По словам чиновника, в Киеве не намерены «вставать между республиканцами и демократами».





«Это внутренняя политика другого государства. А то, что позиции по конфликту будут разными, это ожидаемо», — заключил собеседник The Washington Post.





В статье издания указывается, что письмо законодателей Байдену, отозванное в последний момент, усугубляет растущее беспокойство Украины по поводу сохранения финансовой и военной поддержки со стороны США. В частности, Киев опасается, что в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс Вашингтон значительно урежет помощь украинской стороне.