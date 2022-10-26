«Сигнал для Путина»: на Украине оценили письмо демократов Байдену о переговорах с Россией

Киев увидел в письме конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к переговорам с Россией сигнал для Владимира Путина. Об этом пишет The Washington Post. Издание ссылается на слова неназванных высокопоставленных украинских чиновников.
«Это обнадеживающий сигнал для Путина», — считает собеседник газеты.
Еще один источник издания выразил мнение, что Украина боится вовлечения во внутренние дела США после скандала с импичментом экс-главы Белого дома Дональда Трампа. По словам чиновника, в Киеве не намерены «вставать между республиканцами и демократами».
«Это внутренняя политика другого государства. А то, что позиции по конфликту будут разными, это ожидаемо», — заключил собеседник The Washington Post.
В статье издания указывается, что письмо законодателей Байдену, отозванное в последний момент, усугубляет растущее беспокойство Украины по поводу сохранения финансовой и военной поддержки со стороны США. В частности, Киев опасается, что в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс Вашингтон значительно урежет помощь украинской стороне.
25 октября стало известно, что конгрессмены-демократы отозвали письмо Байдену с призывом к диалогу с Россией для прекращения конфликта на Украине. Группа законодателей также хотела попросить президента США рассмотреть возможность достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о безопасности в Европе.
Инициатор обращения Прамила Джаяпал, демократ от штата Вашингтон, пояснила, что обращение к Байдену составили несколько месяцев назад. Однако проблема заключается в том, что это письмо «было направлено сотрудниками без одобрения» и необходимых согласований, добавила Джаяпал.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что Белый дом ценит призыв конгрессменов к переговорам с Москвой по Украине. Но, как указал Кирби, Вашингтон не планирует вести переговоры с Москвой без участия Киева.