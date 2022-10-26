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Володин заявил, что НАТО оккупировало Украину
Страна стала колонией США, считает политик undefined
Новости

Володин заявил, что НАТО оккупировало Украину

Страна стала колонией США, считает политик

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина полностью потеряла самостоятельность и способность существовать как государство. По его мнению, НАТО оккупировало Украину, страна стала американской колонией. Киев получает приказы из Вашингтона, Вооруженные силы Украины находятся под контролем Пентагона, добавил он. 


«Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США», — написал Володин в своем Telegram-канале. 


Политик считает, что украинские власти не способны самостоятельно выполнять социальные обязательства перед гражданами, выплачивать зарплаты и пенсии. Финансовая система страны разрушена, Киев должен кредиторам более 100 миллиардов долларов, заявил Володин. Проценты по долгам каждый день растут, написал он.


Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страна может на месяцы остаться без света, воды и тепла из-за ударов России по энергетической инфраструктуре. Он допустил, что украинцы будут ставить дома палатки, чтобы согреться. 

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Володин: США и Европа спонсируют терроризм на Украине, угрожающей «грязной бомбой»

Какими методы были у Усамы бен Ладена, такими остались и у украинского лидера Владимира Зеленского, отметил председатель Госдумы 24 октября 2022
Dailystorm - Володин: США и Европа спонсируют терроризм на Украине, угрожающей «грязной бомбой»
#володин #украина #госдума #специальная военная операция #рф
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