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Власти Запорожской области сообщили о масштабной перегруппировке армии Украины
Она планирует нанести удары по городам Васильевка и Пологи undefined
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Власти Запорожской области сообщили о масштабной перегруппировке армии Украины

Она планирует нанести удары по городам Васильевка и Пологи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали масштабную перегруппировку войск на запорожском направлении. Сейчас стороны конфликта ведут «позиционное противостояние», идут артиллерийские дуэли. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. 


По его словам, ВСУ перебросили войска из Харьковской области в Днепропетровск и направили силы не только на херсонское, но и на запорожское направление. Киев перебросил войска в районы городов Орехова и Гуляйполе с перспективой удара по населенным пунктам Пологи и Васильевка, сказал Рогов. 


«Вот эти направления у нас наиболее горячие на сегодняшний день», — сказал он. 


В Васильевке находится КПП между Украиной и новыми регионами России — Запорожской и Херсонской областями, ЛНР и ДНР. 3 октября власти Запорожской области сообщили, что Украина заблокировала выезд через свой КПП в сторону Васильевки. 


Ранее власти Херсонской власти также заявили о стягивании войск ВСУ к линии фронта. По словам замглавы региональной администрации Кирилла Стремоусова, на этом участке стянуто много наемников и боевой техники. 

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Власти Херсонской области заявили о стягивании военной техники ВСУ к линии фронта

В регионе усиливают оборону, сообщили в администрации 19 октября 2022
Dailystorm - Власти Херсонской области заявили о стягивании военной техники ВСУ к линии фронта
#всу #специальная военная операция #запорожская область #рф #украина
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