Власти Запорожской области сообщили о масштабной перегруппировке армии Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали масштабную перегруппировку войск на запорожском направлении. Сейчас стороны конфликта ведут «позиционное противостояние», идут артиллерийские дуэли. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.





По его словам, ВСУ перебросили войска из Харьковской области в Днепропетровск и направили силы не только на херсонское, но и на запорожское направление. Киев перебросил войска в районы городов Орехова и Гуляйполе с перспективой удара по населенным пунктам Пологи и Васильевка, сказал Рогов.





«Вот эти направления у нас наиболее горячие на сегодняшний день», — сказал он.





В Васильевке находится КПП между Украиной и новыми регионами России — Запорожской и Херсонской областями, ЛНР и ДНР. 3 октября власти Запорожской области сообщили, что Украина заблокировала выезд через свой КПП в сторону Васильевки.





Ранее власти Херсонской власти также заявили о стягивании войск ВСУ к линии фронта. По словам замглавы региональной администрации Кирилла Стремоусова, на этом участке стянуто много наемников и боевой техники.