Новости
Новости
St
«Известия»: В Госдуме призвали обеспечивать жильем беженцев из ДНР, ЛНР и Запорожской области
Депутаты уже направили письмо с таким предложением вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину undefined
Новости

«Известия»: В Госдуме призвали обеспечивать жильем беженцев из ДНР, ЛНР и Запорожской области

Депутаты уже направили письмо с таким предложением вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину

В Госдуме призвали обеспечивать жильем беженцев из Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской области, а не только из Херсонской области. Депутаты уже направили письмо вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Парламентарии считают, что беженцам из новых регионов можно давать жилье на условиях социального найма бесплатно с возможностью приватизации.


В письме зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой и члена комитета Александра Якубовского вице-премьеру указывается, что квартиры можно покупать у девелоперов на первичном рынке недвижимости и на вторичном, пишут «Известия». Средняя цена жилья — 83,4 тысячи рублей за квадратный метр.


В настоящий момент квартиры в России могут получить лишь переселенцы из Херсонской области — с помощью жилищных сертификатов. Их есть возможность реализовать на первичном или вторичном рынке, а также под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).


Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка назвала идею депутатов Госдумы справедливой, поскольку жители не только Херсонской области, но и трех остальных новых регионов РФ по-прежнему находятся под угрозой в связи с агрессивными действиями ВСУ.


Сейчас жилье по соцнайму предоставляется бесплатно, а квартиру при желании человек может затем приватизировать, напомнил Якубовский. Подобная схема окажется удобна для беженцев, желающих просто переждать определенный период и принимать окончательное решение о постоянном проживании позже, полагает Разворотнева.


Однако, по ее мнению, властям надо продумать разные варианты использования жилья для беженцев по социальному найму. «Разворотнева добавила, что в России нужен фонд, который нельзя будет приватизировать — именно для временного проживания. «На случай эвакуации россиян из приграничных с Украиной субъектов или на время ожидания сиротами жилья в собственность», — пояснила депутат.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Ростовская область одной из первых поможет жителям Херсонской области, которых попросили эвакуировать

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился с этой просьбой к властям России 13 октября 2022
Dailystorm - Ростовская область одной из первых поможет жителям Херсонской области, которых попросили эвакуировать

Власти Херсонской области ранее обратились к местным жителям с требованием срочно покинуть Херсон и «переправиться на левый берег Днепра» в связи с «напряженной ситуацией на фронте». Глава Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что в регионе планируют эвакуировать 60 тысяч человек.


19 октября губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил Daily Storm о готовности региона принять граждан, выезжающих из Херсонской области. Алиханов отметил, что Калининградская область предоставит беженцам жилье — в том числе за счет фонда домов отдыха и санаториев. Губернатор напомнил, что в регион и прежде приезжали жители Донбасса и устраивались в Калининградской области на работу.

#жилье #хуснуллин #депутаты #беженцы #госдума
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»