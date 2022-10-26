«Известия»: В Госдуме призвали обеспечивать жильем беженцев из ДНР, ЛНР и Запорожской области

В Госдуме призвали обеспечивать жильем беженцев из Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской области, а не только из Херсонской области. Депутаты уже направили письмо вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Парламентарии считают, что беженцам из новых регионов можно давать жилье на условиях социального найма бесплатно с возможностью приватизации.





В письме зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой и члена комитета Александра Якубовского вице-премьеру указывается, что квартиры можно покупать у девелоперов на первичном рынке недвижимости и на вторичном, пишут «Известия». Средняя цена жилья — 83,4 тысячи рублей за квадратный метр.





В настоящий момент квартиры в России могут получить лишь переселенцы из Херсонской области — с помощью жилищных сертификатов. Их есть возможность реализовать на первичном или вторичном рынке, а также под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).





Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка назвала идею депутатов Госдумы справедливой, поскольку жители не только Херсонской области, но и трех остальных новых регионов РФ по-прежнему находятся под угрозой в связи с агрессивными действиями ВСУ.





Сейчас жилье по соцнайму предоставляется бесплатно, а квартиру при желании человек может затем приватизировать, напомнил Якубовский. Подобная схема окажется удобна для беженцев, желающих просто переждать определенный период и принимать окончательное решение о постоянном проживании позже, полагает Разворотнева.





Однако, по ее мнению, властям надо продумать разные варианты использования жилья для беженцев по социальному найму. «Разворотнева добавила, что в России нужен фонд, который нельзя будет приватизировать — именно для временного проживания. «На случай эвакуации россиян из приграничных с Украиной субъектов или на время ожидания сиротами жилья в собственность», — пояснила депутат.