«Известия»: В Госдуме призвали обеспечивать жильем беженцев из ДНР, ЛНР и Запорожской области

В Госдуме призвали обеспечивать жильем беженцев из Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской области, а не только из Херсонской области. Депутаты уже направили письмо вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Парламентарии считают, что беженцам из новых регионов можно давать жилье на условиях социального найма бесплатно с возможностью приватизации.
В письме зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой и члена комитета Александра Якубовского вице-премьеру указывается, что квартиры можно покупать у девелоперов на первичном рынке недвижимости и на вторичном, пишут «Известия». Средняя цена жилья — 83,4 тысячи рублей за квадратный метр.
В настоящий момент квартиры в России могут получить лишь переселенцы из Херсонской области — с помощью жилищных сертификатов. Их есть возможность реализовать на первичном или вторичном рынке, а также под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка назвала идею депутатов Госдумы справедливой, поскольку жители не только Херсонской области, но и трех остальных новых регионов РФ по-прежнему находятся под угрозой в связи с агрессивными действиями ВСУ.
Сейчас жилье по соцнайму предоставляется бесплатно, а квартиру при желании человек может затем приватизировать, напомнил Якубовский. Подобная схема окажется удобна для беженцев, желающих просто переждать определенный период и принимать окончательное решение о постоянном проживании позже, полагает Разворотнева.
Однако, по ее мнению, властям надо продумать разные варианты использования жилья для беженцев по социальному найму. «Разворотнева добавила, что в России нужен фонд, который нельзя будет приватизировать — именно для временного проживания. «На случай эвакуации россиян из приграничных с Украиной субъектов или на время ожидания сиротами жилья в собственность», — пояснила депутат.
Власти Херсонской области ранее обратились к местным жителям с требованием срочно покинуть Херсон и «переправиться на левый берег Днепра» в связи с «напряженной ситуацией на фронте». Глава Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что в регионе планируют эвакуировать 60 тысяч человек.
19 октября губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил Daily Storm о готовности региона принять граждан, выезжающих из Херсонской области. Алиханов отметил, что Калининградская область предоставит беженцам жилье — в том числе за счет фонда домов отдыха и санаториев. Губернатор напомнил, что в регион и прежде приезжали жители Донбасса и устраивались в Калининградской области на работу.