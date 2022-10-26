Огромный фонтан и затопленные улицы: в Сеть попало видео аварии на водопроводе в Баку

Начальник госслужбы пожарной охраны Ясамальского района полковник Рашад Насиров рассказал журналистам, что из-за ЧП пострадало несколько объектов. По словам Насирова, в результате аварии близлежащие территории оказались затоплены.





Он добавил, что сейчас продолжаются работы по откачке воды, которые завершатся примерно через два часа. Ее уровень понизился на 60 сантиметров. Точное количество пострадавших объектов пока неизвестно.





При этом начальник отдела оперативного управления ОАО «Азерсу» Яшар Баширов заверил: проблем с обеспечением водой в течение дня не возникнет. «Принимаются меры по ликвидации аварии. Нет никаких трудностей. У нас достаточно запасов воды», — отметил Баширов. Он также уточнил, что авария случилась на магистрали, которая напрямую не используется для обеспечения населения водой, а сама линия была проложена в 2010 году.