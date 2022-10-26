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Огромный фонтан и затопленные улицы: в Сеть попало видео аварии на водопроводе в Баку
Без воды остались два района в столице Азербайджана undefined
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Огромный фонтан и затопленные улицы: в Сеть попало видео аварии на водопроводе в Баку

Без воды остались два района в столице Азербайджана

Утром 26 октября в Баку произошла крупная авария на магистральном водопроводе. В результате на месте ЧП образовался фонтан высотой в несколько метров. Часть улиц столицы Азербайджана оказались подтопленными. Без воды также остались два района Баку — Ясамальский и Сабаильский.

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Видео бьющего из-под земли фонтана появилось в Сети. Также пользователи показали кадры, как автомобили стоят наполовину в воде или пытаются преодолеть эту преграду.

Инцидент произошел в жилом массиве Ени Ясамал. «В результате аварии прекращена подача воды. В настоящее время на место происшествия прибыли аварийные бригады, водоснабжение расположенных на данной территории домов приостановлено. Принимаются необходимые меры по устранению аварии и ее последствий», — указывается в заявлении пресс-службы ОАО «Азерсу».

Начальник госслужбы пожарной охраны Ясамальского района полковник Рашад Насиров рассказал журналистам, что из-за ЧП пострадало несколько объектов. По словам Насирова, в результате аварии близлежащие территории оказались затоплены.


Он добавил, что сейчас продолжаются работы по откачке воды, которые завершатся примерно через два часа. Ее уровень понизился на 60 сантиметров. Точное количество пострадавших объектов пока неизвестно.


При этом начальник отдела оперативного управления ОАО «Азерсу» Яшар Баширов заверил: проблем с обеспечением водой в течение дня не возникнет. «Принимаются меры по ликвидации аварии. Нет никаких трудностей. У нас достаточно запасов воды», — отметил Баширов. Он также уточнил, что авария случилась на магистрали, которая напрямую не используется для обеспечения населения водой, а сама линия была проложена в 2010 году.

#азербайджан #баку #мчс #водопровод #авария
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