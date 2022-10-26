Силовики проводят обыски в доме Собчак в Подмосковье

Силовики нагрянули с обыском в загородный дом телеведущей Ксении Собчак. Оперативники приехали в элитный коттеджный поселок «Горки-8» в Подмосковье. 25 октября блогер Илья Варламов сообщил о задержании коммерческого директора журналистки. Кирилл Суханов является фигурантом уголовного дела о вымогательстве.





«У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.





Варламов в соцсетях утверждал, что представителя Собчак задержали в ночь на 25 октября в одном из столичных ресторанов. По сведениям блогера, дело о вымогательстве предположительно связано с «блоком на негатив» в Telegram-каналах телеведущей.





Источник сообщил, что Суханов встретился в одном из заведений с клиентом, якобы хотевшим купить «блок на негатив». Покупатель в результате оказался подставным, и Суханова задержали правоохранители.





Сама Собчак информацию о задержании своего коммерческого директора вначале не подтверждала, отмечая, что Суханов «не выходит на связь с утра». «Если сообщение в каналах — правда и он задержан, то я надеюсь, что это какая-то ошибка», — писала телеведущая.





Однако позднее Собчак подтвердила информацию о Суханове, который стал фигурантом дела по статье «вымогательство». «Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как ОЧЕРЕДНОЕ давление на журналистику в стране. К нам не за что додкопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело», — говорится в новом посте Собчак (орфография и пунктуация сохранены).