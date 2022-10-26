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Силовики проводят обыски в доме Собчак в Подмосковье
В Москве в рамках уголовного дела ранее был задержан коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов Фото: Global Look Press / Павел Кашаев
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Силовики проводят обыски в доме Собчак в Подмосковье

В Москве в рамках уголовного дела ранее был задержан коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов

Фото: Global Look Press / Павел Кашаев

Силовики нагрянули с обыском в загородный дом телеведущей Ксении Собчак. Оперативники приехали в элитный коттеджный поселок «Горки-8» в Подмосковье. 25 октября блогер Илья Варламов сообщил о задержании коммерческого директора журналистки. Кирилл Суханов является фигурантом уголовного дела о вымогательстве.


«У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.


Варламов в соцсетях утверждал, что представителя Собчак задержали в ночь на 25 октября в одном из столичных ресторанов. По сведениям блогера, дело о вымогательстве предположительно связано с «блоком на негатив» в Telegram-каналах телеведущей.


Источник сообщил, что Суханов встретился в одном из заведений с клиентом, якобы хотевшим купить «блок на негатив». Покупатель в результате оказался подставным, и Суханова задержали правоохранители.


Сама Собчак информацию о задержании своего коммерческого директора вначале не подтверждала, отмечая, что Суханов «не выходит на связь с утра». «Если сообщение в каналах — правда и он задержан, то я надеюсь, что это какая-то ошибка», — писала телеведущая.


Однако позднее Собчак подтвердила информацию о Суханове, который стал фигурантом дела по статье «вымогательство». «Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как ОЧЕРЕДНОЕ давление на журналистику в стране. К нам не за что додкопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело», — говорится в новом посте Собчак (орфография и пунктуация сохранены).

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Варламов рассказал о задержании коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве

Сама телеведущая не подтвердила эту информацию и надеется, что произошла ошибка 25 октября 2022
Dailystorm - Варламов рассказал о задержании коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве

Ряд Telegram-каналов пишут, что криптоэксперт и совладелец каршеринговой компании «Карусель» Азам Ходжаев сообщил, что Собчак вымогала у него 18 миллионов рублей за то, чтобы она не снимала про бизнесмена сюжет. По словам Ходжаева, он якобы имеет все доказательства, в том числе записи разговоров.


В соцсетях Ходжаев признался, что «непричастен к аресту директора Собчак». «Это было неизбежно. Нельзя так беспределить», — написал он. При этом Ходжаев не уточнил, в чем мог бы заключаться «беспредел» со стороны представителя Собчак.


Кирилл Суханов сотрудничает с Ксенией Собчак уже несколько лет. Суханов указан как коммерческий директор на сайте «Осторожно Media» — медиахолдинга Ксении Собчак, объединяющего ее проекты — YouTube-канал, несколько Telegram-каналов, а также страницы в Twitter, во «ВКонтакте» и в TikTok.


В сентябре источник РИА Новости рассказал, что полиция проверяет один из каналов Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков. Вероятно, внимание правоохранителей привлекло интервью, которое телеведущая взяла летом у российской теннисистки Дарьи Касаткиной, признавшейся, что она лесбиянка.


В начале октября полиция усмотрела в действиях Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении нее в Следственный комитет для возбуждения дела, писал ТАСС. Речь шла об информации «про государственное финансирование фестивалей».


Ранее было возбуждено уголовное дело о клевете против режиссера Виталия Манского, который в интервью Собчак на ее YouTube-канале говорил, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета». По этому делу в качестве свидетеля была допрошена и Собчак. Информацию о возможном уголовном деле в отношении нее телеведущая тогда назвала «очередным примером давления на журналистское сообщество».

#подмосковье #обыски #ксения собчак #илья варламов #вымогательство
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