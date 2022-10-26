Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин призвал прекратить недооценивать украинскую армию

Бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вместе с главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем побывал на разных участках фронта и отметил хорошую оснащенность российских бойцов. Несмотря на это, Рогозин призвал перестать недооценивать украинскую армию и вооружение ВСУ.





«Война другой стала, да и воюем против прекрасно вооруженного и мотивированного врага. <…> Надо понимать, кто на самом деле нам противостоит, и прекратить пагубную практику недооценки врага и шапкозакидательских выступлений», — написал Рогозин у себя в Telegram-канале.





Рогозин рассказал, что у добровольческих русских батальонов есть беспилотники и тяжелая техника. Они регулярно взаимодействуют с постоянной армией России. Рогозин подчеркнул, что дух у добровольцев все тот же — «неукротимый и бесстрашный».





По словам Рогозина, оснащены бойцы лучше, чем добровольцы в Приднестровье и Боснии, которых он видел в этих горячих точках.





Рогозин уже неделю находится в Донецкой народной республике (ДНР) и успел посетить ряд частей Донбасса. Целью поездки было сопровождение груза помощи одному из батальонов, который обратился к Рогозину напрямую. Помощь, со слов экс-главы «Роскосмоса», собрана за счет личных средств — Рогозина и двух его друзей.