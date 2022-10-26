Новости
Новости
St
В России выявили штамм коронавируса «цербер»
Роспотребнадзор прогнозирует дальнейшее распространение этого варианта в РФ Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
Новости

В России выявили штамм коронавируса «цербер»

Роспотребнадзор прогнозирует дальнейшее распространение этого варианта в РФ

Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

В России выявлены два новых варианта коронавируса, в том числе «цербер». Об этом журналистам сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. 


«На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта — это BQ.1 и BQ.1.1 («цербер»). Один из них был привезен из-за рубежа в Российскую Федерацию», — сказала она. 


Роспотребнадзор прогнозирует дальнейшее распространение этих вариантов ковида в России, сказала глава ведомства. Власти не планируют вводить антиковидные ограничения. Не ожидается и резкого роста заболеваемости COVID-19, добавила Попова. 


«Цербер» — вид подварианта штамма «омикрон» BA.5. 12 октября заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что у «цербера», вероятно, есть преимущество перед своими «собратьями», но говорить о новой волне заболеваемости рано. Он отметил, что в мире выявили несколько сотен случаев заболевания «цербером», в то время как заражение другими штаммами насчитывает сотни тысяч случаев. Эксперт также напомнил, что многие россияне переболели подвидом COVID-19 BA.5, поэтому сформировалась хорошая иммунная прослойка. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Патриарх Кирилл заразился коронавирусом

Его состояние удовлетворительное, подчеркнули в пресс-службе РПЦ 30 сентября 2022
Dailystorm - Патриарх Кирилл заразился коронавирусом
#попова #коронавирус #роспотребнадзор #covid-19 #ковид
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»