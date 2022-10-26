В России выявили штамм коронавируса «цербер»

В России выявлены два новых варианта коронавируса, в том числе «цербер». Об этом журналистам сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.





«На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта — это BQ.1 и BQ.1.1 («цербер»). Один из них был привезен из-за рубежа в Российскую Федерацию», — сказала она.





Роспотребнадзор прогнозирует дальнейшее распространение этих вариантов ковида в России, сказала глава ведомства. Власти не планируют вводить антиковидные ограничения. Не ожидается и резкого роста заболеваемости COVID-19, добавила Попова.





«Цербер» — вид подварианта штамма «омикрон» BA.5. 12 октября заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что у «цербера», вероятно, есть преимущество перед своими «собратьями», но говорить о новой волне заболеваемости рано. Он отметил, что в мире выявили несколько сотен случаев заболевания «цербером», в то время как заражение другими штаммами насчитывает сотни тысяч случаев. Эксперт также напомнил, что многие россияне переболели подвидом COVID-19 BA.5, поэтому сформировалась хорошая иммунная прослойка.