РБК: Вместе с директором Собчак Сухановым задержан экс-главред «Татлера» Романовский

Вместе с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым силовиками был задержан бывший главный редактор «Татлера» Ариан Романовский. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в полиции. У самой телеведущей в загородном доме в Подмосковье идут обыски. Но у Собчак нет никакого процессуального статуса в деле о вымогательстве, фигурантом которого является Суханов.





Источник РБК, близкий к МВД, также рассказал, что в доме по месту жительства Суханова прошли обыски. «Он был задержан накануне в ресторане в центре Москвы при участии сотрудников ФСБ», — уточнил собеседник.





Коммерческий директор Собчак подозревается в вымогательстве. Уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании, пояснил источник издания. Он добавил, что деньги Суханов якобы брал за блоки в каналах Собчак.





Источник Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что Суханова и Романовского задержали в ресторане Regent. Отмечается, что в этом заведении работает управляющей близкая подруга Суханова Екатерина Севрюкова (помощница рестораторатора Алексея Пинского). Представитель Собчак часто назначал встречи в этом ресторане.





Со слов персонала, у Суханова (он пришел в заведение с другом, пиарщиком Александром Осиповым) была назначена рабочая встреча с бывшим главредом «Татлера» и какими-то людьми. Коммерческий директор Собчак выглядел обычно, а когда к нему пришли гости, Осипов удалился в соседний зал ресторана.