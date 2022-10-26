РБК: Вместе с директором Собчак Сухановым задержан экс-главред «Татлера» Романовский

Вместе с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым силовиками был задержан бывший главный редактор «Татлера» Ариан Романовский. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в полиции. У самой телеведущей в загородном доме в Подмосковье идут обыски. Но у Собчак нет никакого процессуального статуса в деле о вымогательстве, фигурантом которого является Суханов.
Источник РБК, близкий к МВД, также рассказал, что в доме по месту жительства Суханова прошли обыски. «Он был задержан накануне в ресторане в центре Москвы при участии сотрудников ФСБ», — уточнил собеседник.
Коммерческий директор Собчак подозревается в вымогательстве. Уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании, пояснил источник издания. Он добавил, что деньги Суханов якобы брал за блоки в каналах Собчак.
Источник Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что Суханова и Романовского задержали в ресторане Regent. Отмечается, что в этом заведении работает управляющей близкая подруга Суханова Екатерина Севрюкова (помощница рестораторатора Алексея Пинского). Представитель Собчак часто назначал встречи в этом ресторане.
Со слов персонала, у Суханова (он пришел в заведение с другом, пиарщиком Александром Осиповым) была назначена рабочая встреча с бывшим главредом «Татлера» и какими-то людьми. Коммерческий директор Собчак выглядел обычно, а когда к нему пришли гости, Осипов удалился в соседний зал ресторана.
Также источник «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что Романовский дружил и тесно сотрудничал с пиарщицей Ольгой Архаровой, которая находится под стражей за вымогательство 1,2 миллиона рублей у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Помимо Архаровой, по этому делу силовиками были задержаны Инна Чурилова, Александра Баязитова, Анатолий Спирин и Станислав Садовов. Все находящиеся в СИЗО люди требовали деньги за непубликацию критического контента у фигурантов своих журналистских расследований.
25 октября блогер Илья Варламов сообщил о задержании коммерческого директора журналистки Собчак. Кирилл Суханов является фигурантом уголовного дела о вымогательстве.
Кирилл Суханов сотрудничает с Ксенией Собчак уже несколько лет. Суханов указан как коммерческий директор на сайте «Осторожно Media» — медиахолдинга Ксении Собчак, объединяющего ее проекты — YouTube-канал, несколько Telegram-каналов, а также страницы в Twitter, во «ВКонтакте» и в TikTok.