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РБК: Вместе с директором Собчак Сухановым задержан экс-главред «Татлера» Романовский
У самой телеведущей в загородном доме в Подмосковье проходят обыски undefined
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РБК: Вместе с директором Собчак Сухановым задержан экс-главред «Татлера» Романовский

У самой телеведущей в загородном доме в Подмосковье проходят обыски

Вместе с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым силовиками был задержан бывший главный редактор «Татлера» Ариан Романовский. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в полиции. У самой телеведущей в загородном доме в Подмосковье идут обыски. Но у Собчак нет никакого процессуального статуса в деле о вымогательстве, фигурантом которого является Суханов.


Источник РБК, близкий к МВД, также рассказал, что в доме по месту жительства Суханова прошли обыски. «Он был задержан накануне в ресторане в центре Москвы при участии сотрудников ФСБ», — уточнил собеседник.


Коммерческий директор Собчак подозревается в вымогательстве. Уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании, пояснил источник издания. Он добавил, что деньги Суханов якобы брал за блоки в каналах Собчак.


Источник Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что Суханова и Романовского задержали в ресторане Regent. Отмечается, что в этом заведении работает управляющей близкая подруга Суханова Екатерина Севрюкова (помощница рестораторатора Алексея Пинского). Представитель Собчак часто назначал встречи в этом ресторане.


Со слов персонала, у Суханова (он пришел в заведение с другом, пиарщиком Александром Осиповым) была назначена рабочая встреча с бывшим главредом «Татлера» и какими-то людьми. Коммерческий директор Собчак выглядел обычно, а когда к нему пришли гости, Осипов удалился в соседний зал ресторана.

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Силовики проводят обыски в доме Собчак в Подмосковье

В Москве в рамках уголовного дела ранее был задержан коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов 26 октября 2022
Dailystorm - Силовики проводят обыски в доме Собчак в Подмосковье

Также источник «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что Романовский дружил и тесно сотрудничал с пиарщицей Ольгой Архаровой, которая находится под стражей за вымогательство 1,2 миллиона рублей у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Помимо Архаровой, по этому делу силовиками были задержаны Инна Чурилова, Александра Баязитова, Анатолий Спирин и Станислав Садовов. Все находящиеся в СИЗО люди требовали деньги за непубликацию критического контента у фигурантов своих журналистских расследований.


25 октября блогер Илья Варламов сообщил о задержании коммерческого директора журналистки Собчак. Кирилл Суханов является фигурантом уголовного дела о вымогательстве.


Кирилл Суханов сотрудничает с Ксенией Собчак уже несколько лет. Суханов указан как коммерческий директор на сайте «Осторожно Media» — медиахолдинга Ксении Собчак, объединяющего ее проекты — YouTube-канал, несколько Telegram-каналов, а также страницы в Twitter, во «ВКонтакте» и в TikTok.

#ксения собчак #задержание #обыски #вымогательство #полиция
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