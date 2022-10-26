Минобороны освободит от частичной мобилизации отцов с двумя детьми и беременной женой

Минобороны России освободит от частичной мобилизации отцов, имеющих двоих детей и беременную жену, при условии, что срок беременности супруги — более 22 недель. Призывать также не будут тех мужчин, у кого на иждивении дети-инвалиды. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина.





«Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности — принята», — говорится в сообщении Останиной в Telegram-канале.





Кроме того, рассказала депутат, в директиву внесена еще одна поправка: от призыва освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье.





В военном ведомстве в свою очередь попросили до окончания СВО не настаивать на принятии поправок в закон «О мобилизации», поскольку директива действует до окончания спецоперации, рассказала Останина.





21 октября Нина Останина на совещании Минобороны с участием замминистра Николая Панкова и главой мобилизационного отдела Евгения Бурдинского попросила внести изменения в директиву Генштаба. Среди предложений — дать отсрочку от мобилизации отцам двоих детей при беременной жене на 22-й неделе, а также освободить от призыва отцов детей-инвалидов и родителей-одиночек, у кого на иждивении единственный сын.