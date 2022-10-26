ТАСС: Бывший главред «Татлера» Романовский задержан по делу о вымогательстве вместе с директором Собчак

Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский задержан по делу о вымогательстве вместе с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. По делу о вымогательстве в подмосковном доме Собчак сейчас проходят обыски. У самой телеведущей никакого процессуального статуса нет.





«Суханов и Романовский задержаны в рамках одного уголовного дела. В среду Тверской суд Москвы изберет им меру пресечения», — заявил собеседник агентства. Однако подробности обвинения пока остаются неизвестными.





Коммерческий директор Собчак ранее был доставлен в рамках уголовного дела в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. О задержании 32-летнего Суханова ранее сообщил в своем Telegram-канале блогер Илья Варламов. Источник РБК, близкий к МВД, также рассказал, что в доме по месту жительства Суханова прошли обыски.





Уголовное дело о вымогательстве связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании, уточнил источник издания.