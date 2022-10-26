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ТАСС: Бывший главред «Татлера» Романовский задержан по делу о вымогательстве вместе с директором Собчак
В доме телеведущей прошли обыски, но о ее процессуальном статусе пока ничего не известно undefined
Новости

ТАСС: Бывший главред «Татлера» Романовский задержан по делу о вымогательстве вместе с директором Собчак

В доме телеведущей прошли обыски, но о ее процессуальном статусе пока ничего не известно

Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский задержан по делу о вымогательстве вместе с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. По делу о вымогательстве в подмосковном доме Собчак сейчас проходят обыски. У самой телеведущей никакого процессуального статуса нет.


«Суханов и Романовский задержаны в рамках одного уголовного дела. В среду Тверской суд Москвы изберет им меру пресечения», — заявил собеседник агентства. Однако подробности обвинения пока остаются неизвестными.


Коммерческий директор Собчак ранее был доставлен в рамках уголовного дела в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. О задержании 32-летнего Суханова ранее сообщил в своем Telegram-канале блогер Илья Варламов. Источник РБК, близкий к МВД, также рассказал, что в доме по месту жительства Суханова прошли обыски.


Уголовное дело о вымогательстве связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании, уточнил источник издания.

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Силовики проводят обыски в доме Собчак в Подмосковье

В Москве в рамках уголовного дела ранее был задержан коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов 26 октября 2022
Dailystorm - Силовики проводят обыски в доме Собчак в Подмосковье

Источник Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что Суханова и Романовского задержали в ресторане Regent. Со слов персонала, представитель Собчак пришел в заведение с другом, пиарщиком Александром Осиповым. В ресторане была назначена рабочая встреча с бывшим главредом «Татлера» и какими-то людьми.


Романовский дружил и тесно сотрудничал с пиарщиком Ольгой Архаровой. Она находится под стражей за вымогательство 1,2 миллиона рублей у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Кроме Архаровой, по этому делу были задержаны Инна Чурилова, Александра Баязитова, Анатолий Спирин и Станислав Садовов. Все они, по данным правоохранителей, требовали деньги за непубликацию критического контента у фигурантов своих журналистских расследований.


Кром того, ряд Telegram-каналов писал: криптоэксперт Азам Ходжаев якобы жаловался, что Собчак вымогала у него 18 миллионов рублей за то, чтобы она не снимала сюжет о бизнесмене. Ходжаев утверждает, что якобы имеет все доказательства, в том числе записи разговоров.


В соцсетях Ходжаев признался, что «непричастен к аресту директора Собчак». «Это было неизбежно. Нельзя так беспределить», — написал он.

Варламов рассказал о задержании коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве

Сама телеведущая не подтвердила эту информацию и надеется, что произошла ошибка 25 октября 2022
Dailystorm - Варламов рассказал о задержании коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве

Кирилл Суханов сотрудничает с Ксенией Собчак уже несколько лет. Он указан как коммерческий директор на сайте «Осторожно Media» — медиахолдинга Ксении Собчак, объединяющего ее проекты — YouTube-канал, несколько Telegram-каналов, а также страницы в Twitter, во «ВКонтакте» и в TikTok.


Сама Собчак подтвердила информацию, что Суханов стал фигурантом дела по статье о вымогательстве. Телеведущая назвала это смехом и бредом. Задержание своего рекламщика Собчак воспринимает как очередное «давление на журналистику».

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