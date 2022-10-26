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Путин отказался поздравлять Сунака с назначением на пост премьера Британии, потому что это недружественная страна
Всего у России 49 государств-недругов undefined
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Путин отказался поздравлять Сунака с назначением на пост премьера Британии, потому что это недружественная страна

Всего у России 49 государств-недругов

Президент России Владимир Путин не поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Великобритании, потому что это недружественная страна. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 


«Вы знаете, что Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран. Поэтому нет, [поздравительная] телеграмма не была отправлена», — объяснил представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. 


Риши Сунак 24 октября стал единственным претендентом на пост главы Консервативной партии Великобритании, после того как лидер палаты общин (нижней палаты парламента) Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. На следующий день король Карл III назначил Сунака премьером и поручил ему сформировать правительство. 


На посту главы правительства Сунак сменил Лиз Трасс, пробывшую в этой должности чуть больше полутора месяцев. Она объявила об отставке из-за ошибочной экономической политики. 


Сунаку 42 года, он самый молодой премьер Великобритании за последние 210 лет. Он также — первый глава правительства Соединенного Королевства индийского происхождения. До прихода на Даунинг-стрит Сунак был в бизнесе и занимал различные должности в правительстве премьера Бориса Джонсона. 

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«Работать будет»: политолог предсказал Великобритании выход из экономического кризиса с назначением Риши Сунака

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В списке недружественных стран, утвержденном правительством РФ, находятся 49 государств. Среди них — Украина, США, Япония, страны — члены Евросоюза. 

#рф #риши сунак #путин #великобритания #недружественные страны
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