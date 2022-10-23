В Курской области на границе с Украиной построили две линии обороны

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об окончании строительства двух усиленных линий обороны на границе с Украиной. Он также подчеркнул, что до 5 ноября завершится строительство третьего объекта.





«На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.





По его словам, до 5 ноября завершится строительство третьей линии обороны.





«Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию», — добавил глава региона.





Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в некоторых районах Белгородской области начали устанавливать противотанковые защитные ограждения.





Днем 22 октября власти заявили об обстреле города Шебекино Белгородской области. Согласно их данным, погибли два человека, в том числе 14-летний ребенок. Пострадали 12 человек.