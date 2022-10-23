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РБК: Мобилизованные по ошибке россияне получат выплаты
Об этом изданию сообщили на горячей линии Минобороны undefined
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РБК: Мобилизованные по ошибке россияне получат выплаты

Об этом изданию сообщили на горячей линии Минобороны

При отмене решения о призыве в рамках частичной мобилизации россияне получат выплаты от Министерства обороны, сказали РБК на горячей линии ведомства. Ранее депутаты сообщили, что около 10 тысяч россиян, призванных по ошибке, вернулись домой.


«Пока человек был мобилизован, рабочий контракт с ним на это время был приостановлен. Он должен получить выплаты от министерства за то время, пока он на мобилизации», — приводит издание комментарий специалиста горячей линии Минобороны по вопросам мобилизации.


Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября. Власти планируют призвать в войска 300 тысяч человек из числа тех, кто уже служил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. 


14 октября президент России Владимир Путин заявил, что в войска мобилизовано 222 тысячи человек, призыв должен завершиться через две недели. 

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Священники Московской духовной академии получили отсрочку от мобилизации

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Dailystorm - Священники Московской духовной академии получили отсрочку от мобилизации
#мобилизация #минобороны #выплаты
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