На «Московских ярмарках» научили выбирать лучший болгарский перец

При выборе перца в магазине посмотрите на его внешний вид. На поверхности перца не должно быть трещин. Если они есть, то лучше не покупать овощ, ведь он быстрее начнет портиться. Кожура на ощупь должна быть гладкой и сухой. Не должно быть черных точек и вкраплений. Они говорят о плохом качестве овоща.





Окраска перца должна быть равномерной и насыщенной. Если на кожуре есть зеленые пятна, то овощ еще не дозрел. Бледный цвет говорит о том, что он был сорван давно. Хвостик у свежего перца должен быть зеленого цвета. Сухой и коричневый говорит о том, что овощ хранили слишком долго.





На «Московских ярмарках» можно найти овощи высокого качества.





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.





Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».