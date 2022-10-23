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На «Московских ярмарках» научили выбирать лучший болгарский перец
По внешнему виду можно определить, какого качества овощ undefined
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На «Московских ярмарках» научили выбирать лучший болгарский перец

По внешнему виду можно определить, какого качества овощ

Болгарский перец — одна из разновидностей стручкового перца. Люди используют его в пищу с глубокой древности. На самом деле овощ родом из Центральной Америки. Оттуда его привезли в Испанию. В Россию перец попал вместе с болгарскими переселенцами в XIX веке. Этот овощ можно есть в свежем виде, а также варить, запекать, тушить, жарить на гриле.

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При выборе перца в магазине посмотрите на его внешний вид. На поверхности перца не должно быть трещин. Если они есть, то лучше не покупать овощ, ведь он быстрее начнет портиться. Кожура на ощупь должна быть гладкой и сухой. Не должно быть черных точек и вкраплений. Они говорят о плохом качестве овоща. 


Окраска перца должна быть равномерной и насыщенной. Если на кожуре есть зеленые пятна, то овощ еще не дозрел. Бледный цвет говорит о том, что он был сорван давно. Хвостик у свежего перца должен быть зеленого цвета. Сухой и коричневый говорит о том, что овощ хранили слишком долго. 


На «Московских ярмарках» можно найти овощи высокого качества.


Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.


Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

#московские ярмарки #овощи #торговля
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