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Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества и заявил, что РФ продолжит укреплять ядерную триаду
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Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества и заявил, что РФ продолжит укреплять ядерную триаду

Также с пожеланиями к гражданам обратился зампред Совбеза Медведев

Также с пожеланиями к гражданам обратился зампред Совбеза Медведев Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин Фото: © Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников спецоперации на Украине с Днем защитника Отечества. Он заявил, что РФ продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады.


Путин отметил, что в 2023 году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Кроме того, продолжится производство гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет «Циркон».


Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем поздравлении подчеркнул, что День защитника Отечества — особый праздник для всех. 


«Сегодня, как и много лет назад, мы даем решительный отпор враждебным силам, возродившемуся нацизму. Слова особой благодарности тем, кто стойко и мужественно сражается на передовой, кто своим трудом приближает победу», — написал он в своем Telegram-канале.


Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал в День защитника Отечества не поздравлять тех граждан России, кто уехал из страны, назвав их сбежавшими и бросившими свои семьи. Он подчеркнул, что 23 февраля правильно чествовать и мужчин, и женщин, которые преданно служат РФ.  

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Володин: 23 февраля не распространяется на тех, кто уехал из России и совершил предательский поступок

Также он отметил, что в этот день следует поздравлять и мужчин, и женщин, которые служат Отечеству 23 февраля 2023
Dailystorm - Володин: 23 февраля не распространяется на тех, кто уехал из России и совершил предательский поступок
#политика #23 февраля #дмитрий медведев #владимир путин
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