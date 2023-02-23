Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества и заявил, что РФ продолжит укреплять ядерную триаду

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников спецоперации на Украине с Днем защитника Отечества. Он заявил, что РФ продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады.





Путин отметил, что в 2023 году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Кроме того, продолжится производство гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет «Циркон».





Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем поздравлении подчеркнул, что День защитника Отечества — особый праздник для всех.





«Сегодня, как и много лет назад, мы даем решительный отпор враждебным силам, возродившемуся нацизму. Слова особой благодарности тем, кто стойко и мужественно сражается на передовой, кто своим трудом приближает победу», — написал он в своем Telegram-канале.





Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал в День защитника Отечества не поздравлять тех граждан России, кто уехал из страны, назвав их сбежавшими и бросившими свои семьи. Он подчеркнул, что 23 февраля правильно чествовать и мужчин, и женщин, которые преданно служат РФ.