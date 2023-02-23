Минобороны России подтвердило гибель летчика при крушении самолета в Белгородской области

Представители Министерства обороны России подтвердили информацию о гибели пилота военного самолета Су-25 на территории Валуйского городского округа Белгородской области.





По словам представителей ведомства, самолет рухнул из-за технической неисправности. Авария произошла, когда штурмовик возвращался на аэродром базирования после того, как выполнил боевую задачу.





«Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», — подчеркнули в Минобороны.





Утром 23 февраля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что самолет Министерства обороны упал в Валуйском городском округе. На место инцидента прибыли сотрудники МЧС.