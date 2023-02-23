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Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиками в Самарской области
По предварительной информации, еще девять пассажиров пострадали undefined
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Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиками в Самарской области

По предварительной информации, еще девять пассажиров пострадали

Об аварии с погибшими и пострадавшими на 84-м километре трассе М-5 «Урал» сообщил Telegram-канал «112». По данным его источников, произошло столкновение микроавтобуса с двумя грузовиками. 


«В микроавтобусе находилось 15 человек — из них шесть человек погибли и девять пострадали. На месте работают экстренные службы», — пишет «112». 


По данным РИА Новости, микроавтобус Ford Transit направлялся из Самары в Бузулук. 


16 февраля на трассе в Ингушетии произошла авария с участием пассажирского автобуса. Два человека погибли и 14 получили травмы различной степени тяжести. В пресс-службе Минздрава Дагестана уточнили, что всех спасенных пассажиров госпитализировали. 


В конце января микроавтобус и грузовик столкнулись на трассе Калуга — Тула — Михайлов — Рязань в Тульской области. Volkswagen Transporter выехал на встречку, где и столкнулся с фурой. После этого оба транспортных средства съехали в кювет и перевернулись. Volkswagen оказался под фурой. В аварии погибли девять человек.

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В Тульской области девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком

Информация о количестве пострадавших уточняется 25 января 2023
Dailystorm - В Тульской области девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком
#грузовик #самарская область #дтп #автобус #авария
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