Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиками в Самарской области

Об аварии с погибшими и пострадавшими на 84-м километре трассе М-5 «Урал» сообщил Telegram-канал «112». По данным его источников, произошло столкновение микроавтобуса с двумя грузовиками.





«В микроавтобусе находилось 15 человек — из них шесть человек погибли и девять пострадали. На месте работают экстренные службы», — пишет «112».





По данным РИА Новости, микроавтобус Ford Transit направлялся из Самары в Бузулук.





16 февраля на трассе в Ингушетии произошла авария с участием пассажирского автобуса. Два человека погибли и 14 получили травмы различной степени тяжести. В пресс-службе Минздрава Дагестана уточнили, что всех спасенных пассажиров госпитализировали.





В конце января микроавтобус и грузовик столкнулись на трассе Калуга — Тула — Михайлов — Рязань в Тульской области. Volkswagen Transporter выехал на встречку, где и столкнулся с фурой. После этого оба транспортных средства съехали в кювет и перевернулись. Volkswagen оказался под фурой. В аварии погибли девять человек.