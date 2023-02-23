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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
В День защитника Отечества глава государства по традиции почтил память павших воинов undefined
Новости

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества глава государства по традиции почтил память павших воинов

Президент России Владимир Путин в честь Дня защитника Отечества приехал в Александровский сад и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. 

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Сообщается, что российский лидер подошел к венку, поправил ленту и постоял некоторое время у монумента. 


Ранее Кремль опубликовал обращение Путина в честь Дня защитника Отечества. Глава государства поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников спецоперации на Украине. Он заявил, что РФ продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады.


Путин отметил, что в 2023 году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат».


22 февраля на московском стадионе «Лужники» прошел масштабный митинг-концерт «Слава защитникам Отечества».

«Считаю, что девушки должны тратиться на 23 февраля на парней»

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#день защитника отечества #23 февраля #могила неизвестного солдата #владимир путин
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