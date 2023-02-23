Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Сообщается, что российский лидер подошел к венку, поправил ленту и постоял некоторое время у монумента.





Ранее Кремль опубликовал обращение Путина в честь Дня защитника Отечества. Глава государства поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников спецоперации на Украине. Он заявил, что РФ продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады.





Путин отметил, что в 2023 году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат».





22 февраля на московском стадионе «Лужники» прошел масштабный митинг-концерт «Слава защитникам Отечества».