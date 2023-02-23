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Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не будет использовать истребители для ударов по России
Вместе с тем он подчеркнул, что вооружения смогут применять для «освобождения территорий» undefined
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Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не будет использовать истребители для ударов по России

Вместе с тем он подчеркнул, что вооружения смогут применять для «освобождения территорий»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Киев не будет использовать истребители и прочее дальнобойное оружие для ударов по территории России в случае их поставки западными союзниками.


«Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий», — заявил Кулеба. 


Таким образом он ответил на уточняющий вопрос, может ли Киев гарантировать, что Украина не будет использовать западные самолеты и дальнобойное вооружение для ударов по территории России.


30 декабря 2022 года Кулеба заявил, что граждан России необходимо «закрыть на замок» в границах страны.


Он также выразил намерение убедить западных партнеров в том, что Россия не изменится даже в том случае, если там обновится власть.

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#спецоперация #военная помощь #украина #истребитель #кулеба
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