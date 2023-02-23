Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не будет использовать истребители для ударов по России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Киев не будет использовать истребители и прочее дальнобойное оружие для ударов по территории России в случае их поставки западными союзниками.





«Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий», — заявил Кулеба.





Таким образом он ответил на уточняющий вопрос, может ли Киев гарантировать, что Украина не будет использовать западные самолеты и дальнобойное вооружение для ударов по территории России.





30 декабря 2022 года Кулеба заявил, что граждан России необходимо «закрыть на замок» в границах страны.





Он также выразил намерение убедить западных партнеров в том, что Россия не изменится даже в том случае, если там обновится власть.