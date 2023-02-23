Путин признался, что сам бы с трудом слушал почти двухчасовое послание

Президент России Владимир Путин признался, что сам бы с трудом слушал послание Федеральному собранию, которое продлилось один час сорок пять минут. О своем видении основных направлений развития страны российский лидер рассказал парламентариям и сенаторам 21 февраля.





«Вот вы упомянули, сказали про послание. И знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Почти два часа. Я бы сам даже с трудом все это выслушал, если бы пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать», — сказал Путин, общаясь с ветеранами боевых действий.





Он акцентировал внимание на том, что последние слова обращения были о том, что правда на нашей стороне.





«Я когда смотрю на ребят, хочется добавить: и будущее точно за нами», — подчеркнул президент.





Ранее в этот день глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.





Президент России обратился с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Церемония оглашения прошла в столичном Гостином дворе. Часть послания была посвящена оценке причин специальной военной операции.





В тот же день Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в СНВ-3. Он объяснил, в частности, что НАТО призывает РФ допустить американских инспекторов на ее ядерные объекты, при этом США не позволяют российской делегации полноценно инспектировать их базы.