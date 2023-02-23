Минобороны сообщило, что за сутки сбиты украинский самолет и девять беспилотников

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России за прошедшие сутки сбили в Херсонской области самолет Су-25, а также девять беспилотников ВСУ.





«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов», — сказал Конашенков.





Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 55, на Краснолиманском — около 85 военных, на Донецком направлении — свыше 210, Южнодонецком — около 105 человек личного состава, рассказал Конашенков.





Кроме того, ликвидированы шесть складов с боеприпасами ВСУ в ДНР, подчеркнул он.





20 февраля в Минобороны сообщили, что добровольцы-штурмовики совместно с ВДВ и Южной группировкой войск взяли под контроль Российской армии населенный Парасковиевку в ДНР.