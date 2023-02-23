Страны G7 отправят 39 миллиардов долларов на помощь Украине в 2023 году

Страны Большой семерки (G7) направят в качестве финансовой помощи Украине в 2023 году 39 миллиардов долларов. Об этом сказано в заявлении по итогам встречи в Бангалоре на уровне министров финансов и глав ЦБ стран G7.





«Эта финансовая помощь является дополнением к нашей жизненно важной военной поддержке и обучению украинских сил, гуманитарной поддержке и сотрудничеству в целях развития», — отмечается в документе, который опубликовал Минфин Японии.





Также министры условились внимательно следить за эффективностью санкций в отношении России и «предпринимать дальнейшие действия по мере необходимости» и призвали другие страны присоединиться к ограничениям на торговлю с РФ.





В 2022 году страны Евросоюза, G7 и Австралия ввели так называемый потолок цен на российскую нефть. Он действует с 5 декабря. Ограничения установили на уровне 60 долларов за баррель.