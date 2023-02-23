В Казахстане разбился вертолет Ми-8, погибли четыре человека

Комитет гражданской авиации Казахстана сообщил, что жертвами крушения вертолета Ми-8 АМТ на западе страны стали четыре человека, еще двое пострадали.





Отмечается, что на борту находились пять членов экипажа и два пассажира. Воздушное судно разбилось при облете магистрального нефтепровода в шести километрах от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области.





Вертолет 2022 года выпуска принадлежал авиакомпании «Казавиаспас».





На место крушения вылетели сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.





20 февраля частный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в районе горы Топхан в Кемеровской области. Один человек погиб, еще один получил травмы различной степени тяжести. Всего на борту вертолета находились десять человек.