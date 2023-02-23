В Белгородской области снаряд прилетел в жилой дом, хозяйка погибла

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Волоконовском районе под обстрел попало село Борисовка. Снаряд прилетел в частный жилой дом, рассказал он. Также разрушен нежилой дом по соседству.





«Есть погибшая — женщина, 1951-го года рождения. Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте», — написал Гладков в Telegram-канале.





Осколками снарядов оказались повреждены еще два частных домовладения, подчеркнул Гладков. Там выбиты окна, посечены фасады и кровля, а также повреждено газоснабжение, добавил он.





«Глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», — написал Гладков.





20 февраля губернатор сообщил о гибели женщины в результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка. По словам Гладкова, медики попытались спасти пострадавшую, но из-за множественных ранений она скончалась прямо в машине скорой помощи.