Нуланд: США представят новый пакет санкций против России 24 февраля

Заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд в интервью The Washington Post сообщила, что США представят новый пакет антироссийских санкций в годовщину начала конфликта на Украине. Она отметила, что против России затронут ряд банков.





«Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций», — подчеркнула Нуланд.





По ее словам, санкции введут не только США, но и страны «Большой семерки» (G7).





Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что американские власти намерены на текущей неделе ввести санкции против примерно еще 200 физических и юридических лиц из России. Собеседник издания также заявил, что новые ограничения Вашингтона коснутся российских глав регионов и родственников чиновников, а также технологических компаний.