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Китай опубликовал свой официальный план по разрешению конфликта на Украине
Пекин предлагает придерживаться 12 пунктов undefined
Новости

Китай опубликовал свой официальный план по разрешению конфликта на Украине

Пекин предлагает придерживаться 12 пунктов

Министерство иностранных дел КНР призвало стороны конфликта на Украине уважать суверенитет всех стран, прекратить боевые действия, отказаться от односторонних санкций, а также возобновить переговоры. Документ размещен на сайте МИД Китая.


Пекин призвал соблюдать международное право и Устав ООН и

отказаться «от менталитета холодной войны», а также принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других». 


Кроме того, МИД выступил за прекращение военных действий и возвращение к переговорному процессу, за решение гуманитарного кризиса, обеспечение безопасности атомных электростанций и противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия. 


Также, по мнению официального Пекина, односторонние санкции не решают существующие проблемы, а только создают дополнительные трудности. По словам властей, недопустимо использование мировой экономики в политических целях. 


21 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин может уже в обозримом будущем посетить Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. 


В тот же день глава дипломатии Китая Ван И прибыл в Москву. Он провел переговоры с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. 22 февраля состоялась встреча высокопоставленного дипломата с российским президентом. 

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#украина #спецоперация #китай #кнр
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