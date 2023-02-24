Китай опубликовал свой официальный план по разрешению конфликта на Украине

Министерство иностранных дел КНР призвало стороны конфликта на Украине уважать суверенитет всех стран, прекратить боевые действия, отказаться от односторонних санкций, а также возобновить переговоры. Документ размещен на сайте МИД Китая.





Пекин призвал соблюдать международное право и Устав ООН и

отказаться «от менталитета холодной войны», а также принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других».





Кроме того, МИД выступил за прекращение военных действий и возвращение к переговорному процессу, за решение гуманитарного кризиса, обеспечение безопасности атомных электростанций и противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия.





Также, по мнению официального Пекина, односторонние санкции не решают существующие проблемы, а только создают дополнительные трудности. По словам властей, недопустимо использование мировой экономики в политических целях.





21 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин может уже в обозримом будущем посетить Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.





В тот же день глава дипломатии Китая Ван И прибыл в Москву. Он провел переговоры с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. 22 февраля состоялась встреча высокопоставленного дипломата с российским президентом.