Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК полностью контролируют Берховку под Бахмутом

Бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем частной военной компании «Вагнер», сообщил о переходе под контроль ЧВК населенного пункта Берховка в Донецкой народной республике (ДНР).





«Берховка полностью взята под наш контроль. Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют Берховку», — цитирует слова Пригожина его пресс-служба.





22 февраля Пригожин отмечал, что в ближайшее время населенный пункт, расположенный близ Бахмута (Артемовска), может перейти под контроль частной военной компании. По данным переписи 2001 года, население Берховки составляло 118 человек.





17 февраля предприниматель сообщил, что подразделения ЧВК вошли в село Парасковиевка, расположенное в ДНР.